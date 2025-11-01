ATENCIÓN ciudadanos en Nueva York: Gobierno entregará NUEVO CHEQUE de reembolso por inflación este noviembre

Miles de familias en Nueva York recibirán un nuevo cheque de reembolso por inflación durante este mes de noviembre, una medida económica impulsada por la gobernadora Kathy Hochul para aliviar el impacto del alto costo de vida. Los pagos, que podrían alcanzar los US$400 por familia, buscan ayudar a los hogares más afectados por la crisis económica.

La iniciativa forma parte del compromiso del Gobierno estatal de devolver dinero a los contribuyentes y reforzar el poder adquisitivo de los hogares. Ante el incremento sostenido de precios en alimentos, gasolina y vivienda, el programa representa un respiro financiero en un momento de presión económica para miles de residentes.

¿Quiénes califican para el cheque de reembolso?

De acuerdo con el Departamento de Impuestos y Finanzas de Nueva York (NYS Tax Department), los cheques se enviarán automáticamente, sin necesidad de trámites adicionales. Para ser elegible, es necesario haber sido residente del estado durante el año fiscal 2024, haber presentado la declaración de impuestos a tiempo y no tener deudas pendientes con agencias estatales o municipales.

Nueva York dará nuevo cheque de reembolso por inflación a familias elegibles.

Los pagos se emitirán mediante depósito directo o cheque físico, según la opción elegida por cada contribuyente. Quienes deseen confirmar su elegibilidad pueden ingresar al portal oficial del NYS Tax Department, donde podrán revisar el estado de su reembolso y las fechas estimadas de entrega.

Montos, fechas de pago y objetivo del programa

El monto del cheque de reembolso variará según los ingresos familiares y la cantidad de dependientes. En general, las familias elegibles recibirán entre US$200 y US$400, aunque algunos hogares con varios hijos podrían recibir un poco más. Esta ayuda complementa beneficios como el Crédito Fiscal por Hijos (Child Tax Credit) y el Crédito de Ingreso del Trabajo (EITC).

Los pagos comenzaron a enviarse a finales de octubre y continuarán durante todo noviembre, extendiéndose hasta mediados de diciembre en algunos casos. Según el Gobierno estatal, la prioridad será beneficiar primero a las familias de ingresos bajos y medianos, en el marco de los esfuerzos locales para mantener la estabilidad económica y social en Nueva York.