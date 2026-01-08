PELIGRO INMINENTE para inmigrantes en EE. UU.: cuestionan el uso de armas por parte de agentes de ICE, ¿quién puede ir armado?

La discusión sobre el uso de armas por parte de los agentes de inmigración en Estados Unidos vuelve a cobrar fuerza tras el reciente tiroteo en Minneapolis, que terminó con la muerte de Renee Nicole Good. En un país donde las noticias sobre migración, derechos civiles y violencia policial dominan los titulares y las conversaciones, millones de latinos viven con el temor a redadas mientras llevan a cabo su vida cotidiana.

Comprender quién, dentro del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), está autorizado para portar armas y bajo qué circunstancias, no es solo un asunto legal, sino también una cuestión de seguridad y derechos humanos.

¿Quiénes del ICE están autorizados a portar armas en Estados Unidos?

La legislación federal, específicamente el título 8 del Código de los Estados Unidos, sección 1357, otorga a ciertos "oficiales de inmigración" la autorización para portar armas de fuego. Sin embargo, este permiso no es automático ni universal: está sujeto a reglamentos internos que establecen quién puede usar la fuerza, en qué circunstancias y únicamente tras completar entrenamientos y certificaciones específicas.

Dentro de ICE, solo categorías concretas de personal, como los agentes especiales y los oficiales de deportación, tienen derecho a portar armas durante el cumplimiento de sus funciones operativas. Los supervisores y otros oficiales que participan en acciones de campo también pueden estar autorizados, siempre que hayan recibido la formación adecuada.

Por ejemplo, un empleado que gestiona documentos en una oficina de ICE en Texas no tiene el mismo derecho que un agente que ejecuta órdenes de arresto en un apartamento en Nueva York; solo este último puede portar armas y utilizarlas bajo condiciones estrictamente definidas.

Principio de la mínima fuerza: ¿cuándo se justifica un disparo?

Los reglamentos federales son claros: el uso de la fuerza por parte de los agentes de ICE debe ser proporcional y limitado. Según el 8 C.F.R. § 287.8, los oficiales deben emplear la mínima fuerza necesaria para cumplir con su misión. La fuerza letal, que puede causar la muerte o lesiones graves, solo está permitida cuando existe un peligro inminente para la vida del agente o de terceros.

En términos prácticos, esto significa que un disparo no se justifica por una discusión, un celular grabando la escena o un acto de desobediencia pasiva. Solo se considera legal cuando las acciones de una persona representan una amenaza directa y grave para la vida, un estándar que genera debates sobre la interpretación de lo que constituye "peligro inminente".

¿Qué sucede después de un incidente con armas de ICE?

Después de un tiroteo, la ley exige la activación de protocolos internos de revisión. ICE lleva a cabo investigaciones administrativas para determinar si se cumplieron las normas de uso de la fuerza. En los casos más graves, intervienen el Departamento de Justicia y el FBI, especialmente si existe sospecha de un delito federal.

Si se determina que un agente excedió sus facultades, puede enfrentar sanciones disciplinarias, demandas civiles y cargos penales. El hecho de que legalmente pueda portar un arma no lo protege automáticamente frente a un uso indebido que afecte a familias, manifestantes o conductores inocentes.