ALERTA en Walmart de Alabama: exbomberos son arrestados por ROBAR en tienda durante meses

Dos ex empleados del Departamento de Bomberos de Mobile, Alabama, fueron arrestados tras ser captados por las cámaras de seguridad cometiendo robos en un Walmart durante varios meses. Se trata de Jameson Smith, de 35 años, y Braxton Akridge, de 29 años, quienes habían trabajado como bomberos y fueron reconocidos públicamente por salvar la vida de una víctima de derrame cerebral.

Tras la investigación, se determinó que ambos estaban involucrados en un patrón de hurto repetido. Smith renunció al departamento, mientras que Akridge fue despedido, y ahora enfrentan múltiples cargos legales por sus acciones ilícitas.

Arresto y cargos enfrentados por los ex bomberos

Los ex bomberos de Mobile enfrentan un total de cinco cargos de hurto en tiendas y un cargo adicional por hurto organizado, según informó la policía local. Las cámaras de seguridad del Walmart ubicado en la vía de servicio de la I-65 Este captaron los robos durante varios meses, lo que permitió construir un caso sólido en su contra.

Dos exbomberos de Mobile, Alabama, fueron arrestados por robar repetidamente en Walmart.

La oficina policial destacó la gravedad del delito, especialmente al tratarse de empleados que previamente eran vistos como héroes en la comunidad. Este caso pone en evidencia cómo personas con posiciones de confianza pueden involucrarse en actividades delictivas.

Reconocimiento previo y el impacto en la comunidad

Antes de los arrestos, Smith y Akridge habían sido elogiados públicamente por su labor como bomberos. Una publicación en Facebook de USA Health en agosto destacaba cómo ambos salvaron a una víctima de derrame cerebral, entregándoles certificados por su rápida acción y profesionalismo.

El contraste entre su reputación como héroes y la acusación por robos ha generado conmoción en la comunidad de Mobile, Alabama. Ahora, los residentes y compañeros del departamento de bomberos lidian con el impacto de estas acciones, mientras que la justicia sigue su curso para determinar la responsabilidad de los implicados.