¡Insólito caso! Recientemente, las autoridades de Texas, Estados Unidos, confirmaron el arresto de una mujer de 21 años, residente de Killeen, quien se encuentra atravesando una situación complicada tras tener en su contra fuertes cargos y delitos por disparar contra un vehículo en las cercanías de un Walmart local.

Este hecho sucedió en junio y, hace unas horas, se anunció su sentencia de esta ciudadana: la corte internacional estableció una fianza de US$30.000 para su liberación mientras se desarrolla el proceso judicial. ¿Qué pasó? ¿Qué más se sabe sobre este preocupante caso en la nación de Trump?

Walmart: arrestan a mujer tras tiroteo cerca a tienda y pagará $30,000 de fianza

'Fox44' y otros portales internacionales informaron sobre la última acción que tomó el Departamento de Policía de Knoxville (KPD). Y es que, la portavoz Ofelia Miramontez, no dudó en confirmar que el 1 de junio los agentes locales se dirigieron a una tienda Walmart ubicada en 1400 Lowes Boulevard, en la nación americana, esto luego de recibir un aviso sobre disparos de un momento a otro.

En dicho lugar, se reportó que los oficiales compartieron las declaraciones de la víctima, quien relató que, mientras recogía un pedido, fue abordada por una mujer, la cual fue identificada como Danielle Anthonae Hoffenden, que la retó a pelear.

Al negarse a un conflicto, la mujer desenfundó un arma y disparó contra la parte trasera de su vehículo, huyendo a pie hacia el sur antes de que llegaran las autoridades.

Tras lo sucedido, los detectives de la Unidad de Investigaciones Generales del KPD, en Estados Unidos, no dudaron en recolectar diversas evidencias y presentar el caso a la oficina del fiscal de distrito del condado de Bell el 28 de octubre. A los días, se brindó una sentencia.

¿Qué cargos enfrenta la mujer tras tiroteo cerca de la tienda Walmart?

La demanda presentada dio un fuerte resultado, donde la jueza de paz y del caso, Nicola James, emitió una orden de arresto contra la sospechosa, identificada como Hoffenden.

Asimismo, la policía de Fort Hood salió al frente tras la captura de la sospechosa, quien está ubicada en la cárcel del condado de Bell, enfrentando cargos graves por conducta peligrosa y uso indebido de un arma de fuego. Hasta el momento, no se saben más datos al respecto.