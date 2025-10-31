CUIDADO en Costco y Sam’s Club: retiran carne seca de cerdo por la detección de fragmentos de metal

La seguridad alimentaria vuelve a estar en el centro de atención tras un aviso urgente del Servicio de Inocuidad e Inspección de los Alimentos (FSIS) del USDA. Se ha identificado un lote de carne seca de cerdo que contiene fragmentos metálicos, lo que representa un riesgo para la salud de los consumidores. Como medida preventiva, este producto ha sido retirado del mercado en tiendas Costco y Sam’s Club.

Producto retirado en Costco USA

Retiran carne seca de cerdo vendida en Costco y Sam’s Club

El producto involucrado es Golden Island Fire-Grilled Pork Jerky Korean Barbecue, fabricado por LSI Inc., con sede en Dakota del Sur. La empresa ha decidido retirar voluntariamente más de 2 millones de libras de cecina después de que varios consumidores reportaran la presencia de hilos metálicos en distintas bolsas.

La retirada incluye bolsas de 410 y 450 gramos y abarca cerca de 48 lotes distintos, con fechas de caducidad comprendidas entre octubre de 2025 y septiembre de 2026. La investigación inicial indica que los fragmentos metálicos podrían provenir de una cinta transportadora utilizada durante el proceso de producción.

Aunque hasta el momento no se han reportado lesiones, las autoridades consideran que el riesgo es alto, ya que la carne seca suele consumirse directamente, sin cocción adicional. Los consumidores pueden consultar el listado completo de lotes afectados y sus fechas de caducidad en el sitio oficial del USDA.

¿Qué hacer si tienes esta carne seca en casa?

Si tienes este producto, no lo consumas bajo ninguna circunstancia. Las recomendaciones son las siguientes:

Desechar la carne seca de inmediato.

Devolverla a la tienda donde fue adquirida para obtener un reembolso.

Los consumidores pueden comunicarse directamente con el FSIS al 888-674-6854 o a través de su portal web oficial para reportar cualquier problema relacionado con productos de origen animal.

¿Cómo verificar el horario de tu Costco más cercano?

Si planeas devolver el producto, se recomienda verificar el horario de atención de tu Costco local, ya que puede variar según la ubicación.

Ingresa al sitio web oficial de Costco (Costco.com) o utiliza la aplicación móvil.

Dirígete a la sección "Warehouse Locator" o "Find a Warehouse".

Introduce tu código postal, ciudad y estado para obtener la dirección exacta y los horarios de operación, incluidos los servicios adicionales como farmacia, gasolinera o centro de llantas, que pueden tener horarios diferentes.

Mantenerse informado sobre este tipo de alertas ayuda a proteger la salud de tu familia y a evitar posibles riesgos asociados con el consumo de alimentos contaminados.