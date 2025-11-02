ALERTA inmigrantes en California: Estados Unidos restringe licencias comerciales y PROHÍBE ciertos trabajos

La administración de Donald Trump implementó una política de tolerancia cero en materia migratoria, enfocándose en endurecer las vías legales de ingreso, las condiciones de permanencia y promoviendo deportaciones masivas. Ahora, recientes medidas en California han encendido nuevas alarmas entre los inmigrantes y el sector laboral.

El gobierno federal confirmó restricciones que impedirán a un grupo de inmigrantes trabajar en determinados sectores y, en paralelo, retirarles la posibilidad de obtener licencias comerciales de conducir, un requisito clave para acceder a empleos estables y bien remunerados.

Restricciones a las licencias comerciales en California

El Departamento de Vehículos Motorizados de California (DMV) anunció que ya no podrá emitir ni renovar licencias comerciales de conducir (CDL) para personas sin residencia legal, incluyendo aquellas con permisos de trabajo temporales.

Esta medida responde a una acción de emergencia del Departamento de Transporte (DOT), que detectó irregularidades en la emisión de CDLs a conductores sin estatus migratorio adecuado, citando riesgos para la seguridad vial.

Restringen licencias comerciales y prohíben ciertos trabajos en California.

El secretario de Transporte, Sean Duffy, advirtió que si California no se ajusta a la normativa federal, podría perder hasta USD 160 millones en fondos y la autoridad para emitir licencias comerciales, lo que impactaría directamente en la economía y el transporte estatal.

Prohibición de trabajos para inmigrantes

La nueva norma también afecta directamente al empleo de inmigrantes en sectores clave. Obtener una licencia comercial de conducir (CDL) es esencial para acceder a trabajos bien remunerados en Estados Unidos, pero con la medida vigente, los inmigrantes en California quedan excluidos de ocupaciones como:

Conductores de camión de carga pesada o de reparto

Operadores de maquinaria pesada o de construcción

Conductores de autobuses o transporte público

Conductores de materiales peligrosos, turismo o transporte ejecutivo

Conductores de servicios públicos o municipales

Estas restricciones podrían generar un fuerte impacto en la fuerza laboral y el transporte en California, mientras miles de inmigrantes ven limitadas sus oportunidades de empleo legal en el estado.