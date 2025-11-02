- Hoy:
- Partidos de hoy
- Tabla Liga 1
- Barcelona vs Elche
- Cusco vs Alianza UDH
- Cerro Porteño vs Guaraní
- Universitario
- Alianza Lima
- Universitario vs Atenea
- Banco de la Nación
ALERTA inmigrantes en California: Estados Unidos restringe licencias comerciales y PROHÍBE ciertos trabajos
El gobierno de EE. UU. restringe licencias comerciales y prohíbe empleos a inmigrantes en California, generando alarma en el sector transporte.
La administración de Donald Trump implementó una política de tolerancia cero en materia migratoria, enfocándose en endurecer las vías legales de ingreso, las condiciones de permanencia y promoviendo deportaciones masivas. Ahora, recientes medidas en California han encendido nuevas alarmas entre los inmigrantes y el sector laboral.
PUEDES VER: ALERTA para Donald Trump: Barack Obama planea confrontar sus acciones y proteger al partido demócrata
El gobierno federal confirmó restricciones que impedirán a un grupo de inmigrantes trabajar en determinados sectores y, en paralelo, retirarles la posibilidad de obtener licencias comerciales de conducir, un requisito clave para acceder a empleos estables y bien remunerados.
Restricciones a las licencias comerciales en California
El Departamento de Vehículos Motorizados de California (DMV) anunció que ya no podrá emitir ni renovar licencias comerciales de conducir (CDL) para personas sin residencia legal, incluyendo aquellas con permisos de trabajo temporales.
Esta medida responde a una acción de emergencia del Departamento de Transporte (DOT), que detectó irregularidades en la emisión de CDLs a conductores sin estatus migratorio adecuado, citando riesgos para la seguridad vial.
Restringen licencias comerciales y prohíben ciertos trabajos en California.
El secretario de Transporte, Sean Duffy, advirtió que si California no se ajusta a la normativa federal, podría perder hasta USD 160 millones en fondos y la autoridad para emitir licencias comerciales, lo que impactaría directamente en la economía y el transporte estatal.
Prohibición de trabajos para inmigrantes
La nueva norma también afecta directamente al empleo de inmigrantes en sectores clave. Obtener una licencia comercial de conducir (CDL) es esencial para acceder a trabajos bien remunerados en Estados Unidos, pero con la medida vigente, los inmigrantes en California quedan excluidos de ocupaciones como:
- Conductores de camión de carga pesada o de reparto
- Operadores de maquinaria pesada o de construcción
- Conductores de autobuses o transporte público
- Conductores de materiales peligrosos, turismo o transporte ejecutivo
- Conductores de servicios públicos o municipales
Estas restricciones podrían generar un fuerte impacto en la fuerza laboral y el transporte en California, mientras miles de inmigrantes ven limitadas sus oportunidades de empleo legal en el estado.
- 1
ALERTA con los beneficios SNAP: a partir de HOY, este estado de EE. UU. entregará cupones a este primer grupo de personas
- 2
PELIGRO en Walmart en EE. UU.: reportan agresivas amenazas de saqueos masivos tras fin de los beneficios del programa SNAP
- 3
ALERTA en Walmart de Wisconsin: hermana de representante estatal de Michigan pierde la vida tras ser atropellada en estacionamiento
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Rally Kart
RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados
PRECIOS/ 19.50