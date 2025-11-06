ALERTA, inmigrantes: Estados Unidos se pronuncia firmemente sobre la inscripción para la Lotería de Visas 2027

El Gobierno de Estados Unidos emitió un pronunciamiento oficial para desmentir la información falsa que circula en redes sociales sobre la apertura de la Lotería de Visas 2027. La advertencia se produjo luego de que varios sitios web y gestores no autorizados promovieran supuestas inscripciones y ofrecieran servicios que aseguran aumentar las probabilidades de ser seleccionados.

La inscripción para la Lotería de Visas 2027 en Estados Unidos aún no está abierta

El Departamento de Estado confirmó, a través de su cuenta oficial en X (anteriormente Twitter), que el periodo de registro para la Visa de Diversidad (DV-2027) aún no ha comenzado.

En su comunicado, la entidad subrayó que cualquier afirmación sobre la disponibilidad del programa en este momento es totalmente falsa. La agencia enfatizó que las fechas oficiales de inscripción se anunciarán oportunamente a través de sus canales verificados.

EE. UU. aclaró que aún no inicia la inscripción para la Lotería de Visas 2027.

Riesgo de estafas y de intermediarios falsos

Las autoridades alertaron que existen personas y páginas que ofrecen servicios para "incrementar las posibilidades" de ser seleccionados, algo que carece de fundamento y podría constituir un fraude.

El Departamento de Estado recordó que la inscripción en la Lotería de Visas es gratuita y que cualquier intento de cobrar por este proceso constituye un claro indicio de estafa.

¿Cuáles son los canales oficiales para obtener información sobre la Lotería de Visas 2027?

Para evitar confusiones y proteger a los solicitantes, el Departamento de Estado señaló que toda la información oficial sobre la Lotería de Visas DV-2027 se publicará únicamente en dvprogram.state.gov y en sus cuentas verificadas. Los interesados deben desconfiar de cualquier intermediario o página web que solicite pagos para inscribirse o que asegure garantizar la selección.

Estados Unidos insta a los posibles participantes a mantenerse informados únicamente a través de canales oficiales y a ignorar cualquier publicación en redes sociales que prometa ventajas indebidas en la Lotería de Visas. Esta medida busca proteger a los inmigrantes y a los beneficiarios de programas como SNAP frente a posibles fraudes.