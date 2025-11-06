ALERTA, inmigrantes: madre de hijos ciudadanos con permiso de trabajo fue arrestada por ICE y ahora enfrenta la deportación

Una mujer salvadoreña con permiso de trabajo vigente en Estados Unidos fue detenida por agentes de ICE en el aeropuerto de Salt Lake City, Utah. La detención, motivada por una orden de deportación emitida años atrás sin su conocimiento, ha generado alarma entre la comunidad inmigrante y los defensores de los derechos de los migrantes.

ICE arrestó a Marta Renderos Leiva en el aeropuerto de Salt Lake City.

ICE arresta a madre de cuatro hijos con permiso de trabajo en Estados Unidos

Marta Brizeyda Renderos Leiva, de 39 años, fue arrestada el 29 de octubre durante lo que ICE describió como una "operación de cumplimiento dirigida", según informó Fox 13. La agencia indicó que Leiva tenía una orden final de deportación emitida en ausencia el 19 de febrero de 2020.

Su abogado, Andy Armstrong, aclaró que la mujer nunca fue notificada correctamente, ya que el aviso judicial se envió a una dirección antigua, perteneciente a un notario que la había asistido en trámites previos.

"Ella no tenía idea de que existía una orden de deportación en su contra", dijo Armstrong a Fox 13. "El problema es que nunca recibió la notificación. Ella creía estar al día con sus documentos y no sabía que su caso había sido transferido a ICE".

Leiva llegó a Estados Unidos en 2007, y su permiso de trabajo está vigente hasta 2029, con una renovación aprobada en 2024, según información compartida por su familia en una campaña de GoFundMe.

Marta Brizeyda Renderos Leiva lucha con la incertidumbre migratoria

La mujer es madre soltera de cuatro hijos, todos ciudadanos estadounidenses, quienes ahora enfrentan la angustia de una posible separación familiar. La familia ha solicitado apoyo legal y financiero para cubrir los gastos del proceso de defensa, destacando que "ella solo quería trabajar y sacar adelante a sus hijos", según la publicación en GoFundMe.

El abogado de Leiva presentó una moción para reabrir el caso y solicitar que se le conceda una audiencia. "Los inmigrantes tienen la responsabilidad de mantener su dirección actualizada con las autoridades, pero también deben saber que tienen esa obligación. En su caso, ella nunca fue informada", explicó Armstrong a KUTV 2 News Salt Lake City.

Por el momento, Leiva permanece bajo custodia en el condado de Salt Lake, y su estatus en el sistema de ICE aparece como "Llame al ICE para obtener detalles", lo que indica que el proceso administrativo sigue en curso. La comunidad y su familia esperan una resolución que le permita regresar con sus hijos y continuar su vida en Estados Unidos.