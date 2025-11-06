ALERTA en Target Corporation: hermanas fueron arrestadas tras ser SORPRENDIDAS por las cámaras de vigilancia

Dos mujeres fueron arrestadas recientemente en Davenport, Florida, después de que cámaras de seguridad captaran su intento de robo en una tienda de Target Corporation USA. El incidente ha generado preocupación entre los clientes y beneficiarios del programa SNAP, recordando la importancia de la vigilancia y la seguridad en las tiendas minoristas.

Las mujeres enfrentan cargos por hurto mayor y menor.

Hermanas son acusadas de intentar robar casi 2.500 dólares en mercancía de Target Corporation USA

Según la Oficina del Sheriff del Condado de Polk, los hechos ocurrieron el pasado martes en la tienda ubicada en 5000 Grandview Parkway. Agentes del condado respondieron a un llamado por robo después de que un empleado de prevención de pérdidas de Target Corporation USA detectara a dos mujeres sospechosas.

Las sospechosas, identificadas como Afnane Kamel, de 19 años, y Hala Kamel, de 32, habrían intentado ocultar varios productos en bolsas para salir de la tienda sin pagarlos.

Entre los artículos se encontraban ropa de cama, artículos de decoración, ropa y maquillaje, por un valor aproximado de 2,487.70 dólares. Durante su detención, ambas admitieron el intento de hurto y se ofrecieron a pagar por los productos que habían sustraído.

Cargos y declaración del sheriff Grady Judd

El sheriff del condado de Polk, Grady Judd, señaló con firmeza que entrar en una tienda e intentar salir con mercancía sin pagar, por un valor cercano a los 2,500 dólares, no es un error, sino un delito. "Gracias a la vigilancia de un empleado que detectó la situación y la denunció, nuestros agentes pudieron responder con rapidez y efectuar la detención", añadió.

Ambas hermanas enfrentan cargos por hurto mayor y menor, y el caso subraya la importancia de la vigilancia activa en los establecimientos comerciales, así como la colaboración entre empleados y fuerzas de seguridad para prevenir robos.