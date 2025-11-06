- Hoy:
- Partidos de hoy
- Tabla Liga 1
- Bolivia vs Italia
- Argentina vs Túnez
- Lista de convocados de Perú
- Alianza Lima
- Universitario
- Tabla Liga de Vóley
- Feriados
ALERTA en Target Corporation: hermanas fueron arrestadas tras ser SORPRENDIDAS por las cámaras de vigilancia
Dos hermanas fueron arrestadas en Davenport, Florida, por intentar sustraer productos de una tienda Target con un valor aproximado de 2,500 dólares.
Dos mujeres fueron arrestadas recientemente en Davenport, Florida, después de que cámaras de seguridad captaran su intento de robo en una tienda de Target Corporation USA. El incidente ha generado preocupación entre los clientes y beneficiarios del programa SNAP, recordando la importancia de la vigilancia y la seguridad en las tiendas minoristas.
Las mujeres enfrentan cargos por hurto mayor y menor.
PUEDES VER: ALERTA con Walmart USA y sus políticas: empleados denuncian una tendencia "repugnante" en las tiendas y en estas fechas
Hermanas son acusadas de intentar robar casi 2.500 dólares en mercancía de Target Corporation USA
Según la Oficina del Sheriff del Condado de Polk, los hechos ocurrieron el pasado martes en la tienda ubicada en 5000 Grandview Parkway. Agentes del condado respondieron a un llamado por robo después de que un empleado de prevención de pérdidas de Target Corporation USA detectara a dos mujeres sospechosas.
Las sospechosas, identificadas como Afnane Kamel, de 19 años, y Hala Kamel, de 32, habrían intentado ocultar varios productos en bolsas para salir de la tienda sin pagarlos.
Entre los artículos se encontraban ropa de cama, artículos de decoración, ropa y maquillaje, por un valor aproximado de 2,487.70 dólares. Durante su detención, ambas admitieron el intento de hurto y se ofrecieron a pagar por los productos que habían sustraído.
Cargos y declaración del sheriff Grady Judd
El sheriff del condado de Polk, Grady Judd, señaló con firmeza que entrar en una tienda e intentar salir con mercancía sin pagar, por un valor cercano a los 2,500 dólares, no es un error, sino un delito. "Gracias a la vigilancia de un empleado que detectó la situación y la denunció, nuestros agentes pudieron responder con rapidez y efectuar la detención", añadió.
Ambas hermanas enfrentan cargos por hurto mayor y menor, y el caso subraya la importancia de la vigilancia activa en los establecimientos comerciales, así como la colaboración entre empleados y fuerzas de seguridad para prevenir robos.
- 1
ALERTA con tu permiso de trabajo, inmigrante: a partir de AHORA, extranjeros deberán anticiparse para continuar viviendo legalmente
- 2
Peligro con el programa SNAP en EE. UU.: Trump pagará parcialmente los beneficios de noviembre, pero bajo condiciones DESALENTADORAS
- 3
ALERTA para beneficiarios de SNAP: última esperanza y FECHA probable de activación de los cupones para millones de familias
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Rally Kart
RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados
PRECIOS/ 19.50