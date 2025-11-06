- Hoy:
ALERTA en Walmart de Easton: reportan arrestos de dos personas acusadas de robar productos valorizados en más de 2.000 dólares
El Departamento de Policía de Easton, en Estados Unidos, informó sobre el último arresto de dos individuos vinculados a un grave robo en una tienda Walmart.
Insólito caso. Las autoridades de Easton, atendieron un aviso en Walmart este 2 de noviembre, el cual estuvo relacionado con un individuo sospechoso que, aparentemente, fue evidenciado sustrayendo mercancía, valorizada en más de 2.000 dólares.
Las fuerzas policiales informaron que, al llegar a dicho establecimiento, el sospechoso se encontraba huyendo por el estacionamiento en dirección a Dover Road, en EE. UU. No obstante, se confirmó que Joshua Medler, un hombre de 51 años originario de Camden, Delaware, fue el protagonista de este último robo. ¿Quién ha sido su cómplice? AQUÍ te lo contamos.
Walmart: arrestan a sospechoso acusado de robar más de 2.000 dólares en productos
Portales internacionales, tales como WMDT informaron que, en el transcurso de una reciente investigación policial, empleados de Walmart no dudaron en alertar a las autoridades locales sobre un robo perpetrado por un individuo identificado como Medler, quien preocupó a toda la tienda al sustraer artículos valorizados en más de 2.000 dólares, los cuales colocó en un auto en el estacionamiento de la tienda.
Walmart: arrestan a dos personas acusadas de robar más de 2.000 dólares en productos de tienda.
Medler, de inmediato, fue buscado y detenido en el lugar. Vale precisar que, durante su arresto, se le encontró bajo posesión de una sustancia que se presume es metanfetamina.
Asimismo, las autoridades informaron que, tras lo sucedido, formularon graves acusaciones, entre ellos: cargos contra él por robo en un rango de entre 1.500 y 10.000 dólares, proporcionar declaraciones falsas a un agente de la ley y posesión de una sustancia controlada. Tras su arresto, el hombre llevado al Centro de Detención del Condado de Talbot.
Walmart: sospechoso no actuó solo y también arrestaron a su cómplice
Frente a este caso, también se reveló que Medler ingresó a la tienda acompañado de una mujer, identificada como Charleen Cox, de 57 años y residente de Camden.
Aquella persona también fue vista dirigiéndose a un supermercado cercano con un carrito repleto de productos. Al contactar a Cox, los agentes descubrieron que tenía una orden de arresto pendiente en Delaware por robo, lo que llevó a su arresto y traslado al mismo centro de detención que el individuo.
