ALERTA con tu permiso de trabajo, inmigrante: a partir de AHORA, extranjeros deberán anticiparse para continuar viviendo legalmente

A partir del 30 de octubre, Estados Unidos implementará un cambio significativo en su política migratoria que afectará directamente a miles de trabajadores extranjeros. La prórroga automática de los permisos de trabajo llegará a su fin, generando preocupación entre quienes dependen de este documento para mantener su empleo y su estabilidad económica.

Cómo conservar tu permiso de trabajo en EE. UU. tras el fin de la renovación automática.

Aunque las autoridades justifican la medida con argumentos de seguridad nacional, sus repercusiones se sentirán principalmente en las comunidades migrantes y en sectores laborales estratégicos.

A partir de ahora, los inmigrantes deberán anticiparse para continuar viviendo legalmente en Estados Unidos

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) explica que el cambio busca reforzar los controles de antecedentes y las evaluaciones de seguridad antes de aprobar cualquier autorización laboral. No obstante, los defensores de los derechos de los inmigrantes advierten que esta medida podría complicar más que facilitar el acceso al empleo legal.

Los especialistas en inmigración insisten en la importancia de planificar la renovación del permiso con suficiente anticipación. La abogada Rosaly Chaviano recomienda presentar la solicitud al menos 180 días antes de la fecha de vencimiento, el máximo permitido por la ley, con el fin de asegurar que las autoridades puedan procesarla a tiempo y no se vea afectada la capacidad laboral del solicitante.

Chaviano enfatiza que, si el nuevo permiso no se recibe al menos un mes antes de la expiración del documento actual, los inmigrantes deberán actuar con rapidez: "Será necesario contactar a sus congresistas, solicitar un proceso acelerado o presentar una queja formal para obtener la autorización laboral, ya que la extensión automática dejará de existir".

¿Cuál es el impacto económico del fin de la extensión automática del permiso de trabajo?

Expertos advierten que esta medida podría tener consecuencias económicas significativas. Arias, especialista en economía laboral, señala que los sectores que dependen de trabajadores inmigrantes podrían enfrentar una escasez de personal, lo que afectaría directamente tanto a las empresas como a los propios empleados que ejercen su derecho a trabajar legalmente.

Es fundamental destacar que los permisos extendidos automáticamente antes del 30 de octubre no se verán afectados, pero todas las renovaciones posteriores deberán someterse al nuevo proceso de revisión. Esto hace que la planificación anticipada sea un elemento clave para mantener la estabilidad laboral y migratoria en Estados Unidos.