Aviso importante: mañana, viernes 7 de noviembre, a la medianoche, se termina definitivamente el periodo de gracia para los venezolanos que cuentan con el Estatus de Protección Temporal (TPS), el cual fue otorgado en 2021. Cabe precisar que esta situación podría generar que una gran cantidad de beneficiarios se conviertan en personas de "indocumentadas" en EE. UU. ¿Qué se sabe al respecto?

Venezolanos con TPS: miles deben saber esto a UN DÍA de perder la protección en EE. UU.

Este 7 de noviembre, más de 250.000 venezolanos que viven y trabajan en la nación de Donald Trump como beneficiarios del TPS, ahora serán ilegales y corren el riesgo de ser deportados dentro de poco, esto luego de la eliminación de la ayuda que les brindaba cierta estabilidad en el suelo estadounidense.

"Ese día lo pierdo todo: pierdo mi licencia de conducir, pierdo mi estatus y pierdo mi permiso de trabajo. Y puede que se abra un proceso de deportación en mi contra, lo que me separaría de la familia que construí aquí", expresó una joven que responde al nombre de María Fernanda Angulo, quien declaró para el medio EL PAÍS.

Por otro lado, Armando Olmedo, asesor jurídico de TelevisaUnivision, aseguró que todos los extranjeros que cuenten con un proceso migratorio pendiente deben tener a la mano sus documentos a partir de la fecha en adelante, esto con la finalidad de evitar ser arrestados por los agentes federales.

Es importante resaltar que los especialistas piden que se regularice, lo más pronto posible, la situación de este grupo de inmigrantes tras el fin del permiso temporal.

¿Qué otras medidas tomó Trump frente a este grupo de extranjeros y el TPS?

El futuro del TPS para los venezolanos continúa sin definirse en los tribunales. Y es que, al asumir la presidente del país, Donald Trump de inmediato implementó una serie de medidas dirigidas a eliminar programas que habían facilitado la residencia de este grupo de inmigrantes en EE. UU.

Como se recuerda, su predecesor, Joe Biden, había concedido el TPS en 2021 y 2023 a aquellos venezolanos que escapaban de la crisis política y económica en su nación. Incluso, justo antes de finalizar su mandato, Biden prorrogó el permiso por 18 meses, extendiéndolo hasta octubre de 2026; pero, la Secretaria de Seguridad Nacional del Gobierno de Trump, Kristi Noem, decidió revocarlo y apresurar su fin.