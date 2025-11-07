PELIGRO en Walmart: empleado muere tras IMPACTANTE INCIDENTE en el estacionamiento del norte de Nueva York

Un trágico incidente en un Walmart del norte del estado de Nueva York ha dejado a la comunidad conmocionada. Un empleado de la tienda perdió la vida luego de ser atropellado por un sospechoso de hurto que intentaba escapar del lugar. Los hechos han generado alerta sobre la seguridad de los trabajadores en tiendas minoristas y el riesgo que representan los delitos en estacionamientos de grandes cadenas.

Robo ocurrido en un Walmart del norte de Nueva York.

Atropello en Walmart: ¿cómo ocurrió el accidente?

El 16 de octubre de 2025, la Policía Estatal de Nueva York (NYSP) respondió a un reporte de disturbio en el Walmart ubicado en Wilton, NY. Al llegar, los oficiales recibieron información de que un vehículo había embestido intencionalmente a dos empleados de la tienda.

Según los informes policiales, el sospechoso, identificado como Timothy W. Besaw, de 34 años, de Gansevoort, NY, había sido retenido por trabajadores mientras intentaba salir de la tienda con artículos no pagados. Aunque dejó caer parte de la mercancía, Besaw logró escapar con algunos productos, desencadenando una confrontación con los empleados en el estacionamiento.

Sospechoso detenido tras escapar del lugar

Durante la discusión en el estacionamiento, Besaw supuestamente ingresó a su vehículo y atropelló a dos empleados, quienes se encontraban cerca de la entrada. Tras el incidente, el sospechoso huyó y fue localizado poco después por la Oficina del Sheriff del Condado de Saratoga tras estrellar su vehículo en Perry Road.

Besaw fue arrestado y enfrenta múltiples cargos, incluyendo agresión, agresión con vehículo, hurto menor, conducir bajo la influencia y abandonar la escena de un accidente. Actualmente, se encuentra detenido en el Centro Correccional del Condado de Saratoga, a la espera de juicio.

Se confirma el fallecimiento de un empleado de Walmart EE. UU.

Ambos empleados fueron trasladados de urgencia a un hospital cercano debido a la gravedad de sus heridas. Lamentablemente, el 3 de noviembre de 2025, la NYSP confirmó que Michael Bushey, de 69 años, de Saratoga Springs, falleció en el Centro Médico de Albany debido a las lesiones sufridas durante el atropello.

Este trágico suceso ha reavivado el debate sobre la seguridad en las tiendas minoristas y la necesidad de protocolos más estrictos para proteger tanto a los empleados como a los clientes.