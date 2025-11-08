- Hoy:
ALERTA en Walmart de Murfreesboro: reportan ARRESTO de hombre que abandonó a su madre con discapacidad y a un perrito en tienda
Hombre es detenido luego de ser evidenciado abandonando a su madre en Walmart USA, junto a un carrito de compras y un perrito. ¿Qué delitos enfrentará?
Recientemente, un hombre que había sido buscado intensamente en Wisconsin, fue detenido y arrestado en Murfreesboro, Estados Unidos, esto luego de presuntamente abandonar a su madre con discapacidad en una tienda Walmart.
Al ser encontrado y puesto a disposición de la policía local, las autoridades del Departamento de Policía de Murfreesboro (MPD) encontraron al sospechoso en posesión de diversas sustancias ilegales. ¿Cuál es su situación? ¿Qué sanciones podría recibir y qué cargos enfrentará? AQUÍ más información.
PUEDES VER: ALERTA con el programa SNAP: esto se sabe sobre la liberación de beneficios, el CALENDARIO de los pagos para noviembre y más
Walmart: arrestan a hombre que abandonó a su madre con discapacidad y a un perrito en tienda
Fox 17 News, otros medios y el Departamento de Policía Metropolitana (MPD) señalaron que Paul Benzel, un hombre de 54 años originario de Wisconsin, EE. UU., fue arrestado este jueves 6 de octubre en un Walmart de Old Fort Parkway.
Walmart: detienen a hombre que abandonó a su madre con discapacidad y a un perrito en tienda.
La sorpresiva intervención policial se llevó a cabo alrededor de las 12:40 p. m., esto luego de que las autoridades recibieran reportes sobre el estado de una persona en un establecimiento. Al llegar, los agentes encontraron a Benzel supuestamente abandonando a su madre de 71 años, junto con sus pertenencias y un perro, en un carrito de compras.
De inmediato y tras la huida del hombre, los detectives del MPD llevaron a cabo una orden de registro en una caravana Dutchman Classic, donde Benzel estuvo oculto, así como drogas ilegales y dos perros adicionales. Posteriormente, él fue trasladado a un hospital para recibir atención médica, ya que se sospechaba que había consumido sustancias controladas.
Tras su evaluación, fue dado de alta y trasladado al Centro de Detención para Adultos del Condado de Rutherford.
¿Qué cargos enfrenta Benzel tras abandonar a su madre y ser hallado con sustancias?
Benzel enfrenta varios cargos, que incluyen la fabricación, distribución, venta y posesión de sustancias controladas como metanfetamina, heroína, opiáceos, LSD, marihuana y hongos psilocibios. Asimismo, se le acusa de tener parafernalia ilegal para el consumo de drogas y de negligencia o explotación intencional de adultos.
Además, las autoridades policiales han confirmado que Benzel era objeto de búsqueda en Wisconsin debido a una violación de su libertad condicional, vinculada a una condena por negligencia infantil. El hombre había estado prófugo durante cerca de dos años.
