ATENCIÓN, empleados de Target: nueva directiva exige una INSÓLITA TÁCTICA hacia los clientes para impulsar ventas

Target Corporation está implementando un cambio de política para garantizar que cada visita sea especial durante las fiestas. Con sonrisas obligatorias, saludos y un trato cercano hacia los clientes, la compañía busca mejorar la experiencia de compra tanto en las tiendas físicas como en línea.

Target Corporation dará a conocer sus resultados del tercer trimestre a finales de mes.

Target exige a sus empleados sonreír y mantener un trato amable para impulsar las ventas

Target Corporation está adoptando nuevas políticas para garantizar que sus clientes disfruten de la experiencia navideña desde el momento en que entran a la tienda.

Según Bloomberg News, la cadena de tiendas de Minneapolis ha establecido directrices que obligan a los empleados a sonreír, mantener contacto visual y saludar o hacer un gesto a cualquier comprador que se acerque a menos de tres metros. Si el cliente se aproxima a menos de un metro y medio, los empleados deben preguntarle cómo se encuentra o si necesita ayuda.

Estas políticas buscan crear una experiencia de compra más amigable y consistente, similar a las prácticas que otras grandes cadenas minoristas, como Walmart y Disney, han implementado durante años. Michael Fiddelke, director de operaciones y próximo CEO de Target a partir del 1 de febrero, ha señalado que su prioridad será mantener las tiendas limpias y atractivas, además de agilizar las entregas para los clientes en línea.

Además, para recuperar la llamada "magia de Target", la empresa planea invertir este año alrededor de 4.000 millones de dólares en nuevas tiendas, remodelaciones, tecnología y mejoras logísticas.

Adrienne Costanzo, directora de tiendas de Target, indicó que se están realizando ajustes para conectar mejor con los compradores durante la temporada más importante del año, ya que un estudio interno muestra que saludar y reconocer a los clientes mejora los indicadores de consumo.

¿Por qué Target Corporation está despidiendo personal?

En octubre de 2025, Target Corporation comunicó que reducirá aproximadamente 1,800 empleos corporativos en Estados Unidos por las siguientes razones:

Mejorar la eficiencia y agilizar decisiones : La empresa busca simplificar su estructura organizativa, ya que la complejidad y los roles superpuestos habían ralentizado la ejecución de proyectos y la toma de decisiones.

: La empresa busca simplificar su estructura organizativa, ya que la complejidad y los roles superpuestos habían ralentizado la ejecución de proyectos y la toma de decisiones. Dificultades económicas y caída de ventas : Target ha registrado ventas estancadas y una disminución en las ganancias operativas en el segundo trimestre de 2025 respecto al año anterior.

: Target ha registrado ventas estancadas y una disminución en las ganancias operativas en el segundo trimestre de 2025 respecto al año anterior. Pérdida de cuota de mercado frente a competidores : La compañía enfrenta presión de rivales más grandes, como Walmart.

: La compañía enfrenta presión de rivales más grandes, como Walmart. Reforzar competitividad en el retail: Los cambios apuntan a fortalecer la capacidad de innovación de Target, especialmente en estilo y diseño, para mantenerse relevante en el mercado minorista.

¿Cuáles son los desafíos de Target Corporation ante la competencia y el mercado?

A pesar de los esfuerzos por mejorar la experiencia de compra, Target Corporation enfrenta desafíos importantes en el mercado bursátil. Sus acciones han caído más del 30 % este año, mientras que el S&P 500 ha registrado un aumento del 14 %. Los consumidores están priorizando los gastos esenciales, y la competencia, como Walmart, sigue intensificando los descuentos y las renovaciones en sus tiendas.