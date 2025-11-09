ESCÁNDALO en el estacionamiento de Walmart: "Maestra del Año" es suspendida tras intento de atropello contra el padre de su hijo

Una exdocente, reconocida por su labor educativa en Carolina del Sur, fue suspendida tras un presunto altercado con el padre de su hijo en el estacionamiento de un Walmart. La noticia ha generado gran atención debido a la gravedad de los cargos y a la notoriedad tanto de la víctima como de la presunta agresora.

"Maestra del Año" fue suspendida tras supuestamente intentar atropellar al padre de su hijo en un estacionamiento de Walmart

Sade Delesia Nacheyle Nelson, quien recibió el premio de "Maestra del Año" en 2025 en St. John's High School, en Charleston, Carolina del Sur, está acusada de agredir al padre de su hijo y a su pareja durante un intercambio de custodia el pasado 18 de octubre, según informó Live5News.

Nelson enfrenta varias acusaciones.

La policía informó que Nelson, de 37 años, presuntamente golpeó a ambos, y testigos indicaron que intentó atropellar al padre de su hijo con su vehículo. Según los registros policiales obtenidos por el Daily Mail, el hombre declaró: "Había abierto la puerta del copiloto del coche de ella para recoger a su hijo cuando Nelson comenzó a golpearlo repetidamente, provocando que cayera al suelo".

Según el informe, el padre señaló que cayó mientras intentaba escapar de los golpes. Las imágenes de seguridad obtenidas por la policía muestran a Nelson conduciendo su automóvil directamente hacia él.

Cargos y versiones enfrentadas

Nelson enfrenta múltiples acusaciones, que incluyen agresión y lesiones de tercer grado, violencia doméstica agravada y poner en riesgo a un menor, entre otros cargos.

Por su parte, la exdocente aseguró que fue ella quien resultó agredida: "El padre de mi hijo me golpeó a mí y a mi hijo después de abrir la puerta de mi coche", declaró a la policía. Según su versión, cuando se dirigió a su vehículo para fotografiar la matrícula, él la derribó.

El informe policial también señala que las imágenes muestran al padre asomándose al coche de Nelson, mientras que la exdocente se acercó al vehículo de él y se asomó a una puerta abierta, momento en que presuntamente fue derribada por el hombre.

