ALERTA en Walmart: identifican a sospechoso y víctima involucrados en incidente en tienda.

ALERTA en Walmart de Greenwood: identifican a sospechoso y víctima involucrados en alarmante incidente en tienda
Las autoridades estadounidenses confirmaron que un cliente de una tienda Walmart USA fue herido por otro en el norte del estado. ¿Qué se sabe sobre este caso?
Recientemente, la prensa internacional informó sobre el último incidente que sucedió en una tienda Walmart. El local de Greenwood, en Estados Unidos, se encuentra bajo un fuerte despliegue policial tras reportarse una preocupante situación que dejó a una persona herida en su interior.
Vale resaltar que las autoridades intensificaron la vigilancia en el área mientras investigan las circunstancias que rodearon el suceso. ¿Quién es la persona sospechosa en este caso? AQUÍ todo lo que se sabe.
Walmart: identifican a sospechoso y víctima involucrados en incidente en tienda
'7NEWS' y otros portales web informaron todo lo que se conoce, hasta el momento, sobre esta tensa situación de violencia. La policía local confirmó la identificación del sospechoso y de la víctima en el incidente que se llevó a cabo en 300 Bypass.
Las autoridades han asegurado que se trata de un hecho aislado, lo que ha generado tranquilidad en la comunidad estadounidense. Vale precisar que han preferido mantener el nombre de las personas vinculadas en total reserva, pero que sí se han revelado sus datos personales en la investigación.
Por su parte, el Departamento de Policía de Greenwood ha instado a los ciudadanos a evitar la zona mientras los servicios de emergencia y las fuerzas del orden llevan a cabo sus labores. 7NEWS brindó estas actualizaciones y no se ha reportado mayor información al respecto. Se está volviendo cotidiano encontrar diversos sucesos en el interior de la tienda minorista de EE. UU.
Robo de productos en otra tienda Walmart
En otro caso que también alertó a la comunidad, clientes y trabajadores fue el que se realizó en una tienda Walmart del Condado de Talbot, en Estados Unidos, tal como señaló WMDT, donde empleados del establecimiento comunicaron a las autoridades sobre un hurto perpetrado por un individuo conocido como Medler, quien causó alarma al llevarse productos por un valor superior a 2.000 dólares.
Las autoridades formularon graves cargos en su contra, desde robo en un rango de entre 1.500 y 10.000 dólares, hasta proporcionar información falsa a un agente de la ley y posesión de una sustancia controlada. Luego, Medler fue trasladado al Centro de Detención del Condado de Talbot, donde permanece hasta el cierre de esta nota.
