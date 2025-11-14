¡Impactantes cambios! Después de más de diez años liderando a uno de los principales empleadores privados a nivel global, Doug McMillon, director ejecutivo de Walmart, ha impactado a la comunidad al anunciar su sorpresivo retiro del puesto, programado para el 31 de enero de 2026. ¿Qué sucederá en esta nueva transición? ¿Por qué presentó su renuncia? AQUÍ los detalles.

Walmart: esto pasará, ahora, tras la alarmante renuncia del director ejecutivo Doug McMillon

Tras la decisión de Doug McMillon, de 59 años, Walmart ha decidido resaltar su gran labor por su excepcional liderazgo durante la transformación de la empresa estadounidense, que incluye el fortalecimiento de las capacidades digitales y la modernización de las cadenas de suministro.

Luego de su anuncio, el Consejo de Administración designó a John Furner, de 51 años, como su sucesor. Furner asumirá el cargo de Presidente y Director Ejecutivo el 1 de febrero de 2026, y se unirá al Consejo de Administración de la compañía de manera inmediata.

No obstante, se informó que las acciones de Walmart (WMT) han experimentado una caída del 1,28% este viernes 14 de noviembre, esto luego del anuncio de la destitución de Doug McMillon, quien ha sido su director ejecutivo durante un extenso período. También se ha generado inquietud entre los inversores, considerando la relevancia de McMillon en la estrategia y crecimiento del gigante minorista.

Vale mencionar que, desde el 2019, John Furner ha liderado Walmart en el país americano, gestionando el segmento operativo más extenso de la corporación, que abarca más de 4.600 tiendas. Su trayectoria en la empresa comenzó en 1993, y a lo largo de los años ha ocupado diversos puestos de liderazgo en diversas áreas, tales como comercialización, operaciones y abastecimiento.

¿Qué dijo Doug tras tantos años al liderazgo de Walmart?

Por otro lado, tras reflexionar sobre su tiempo al frente de Walmart, Doug expresó lo siguiente: "Servir como director ejecutivo ha sido un gran honor. Estoy inmensamente orgulloso de lo que nuestros asociados han logrado y agradecido por su dedicación a nuestros clientes y a las comunidades que atendemos".

Asimismo, para asegurar una transición fluida, se conoció que Doug continuará en el Consejo de Administración hasta la próxima junta general de accionistas.