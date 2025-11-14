- Hoy:
- Partidos de hoy
- Corea del Sur vs Bolivia
- Angola vs Argentina
- Venezuela vs Australia
- Selección peruana
- Tabla Liga 1
- Universitario
- Alianza Lima
- Sporting Cristal
- Tabla Liga de Vóley
- Feriados
MUCHA ATENCIÓN con Walmart: esto pasará, a partir de AHORA, tras la alarmante renuncia del director ejecutivo Doug McMillon
Doug McMillon, director ejecutivo de Walmart, anunció que dejará su cargo el 31 de enero de 2026. En su lugar, entrará John Furner. ¿La empresa llegó a su fin?
¡Impactantes cambios! Después de más de diez años liderando a uno de los principales empleadores privados a nivel global, Doug McMillon, director ejecutivo de Walmart, ha impactado a la comunidad al anunciar su sorpresivo retiro del puesto, programado para el 31 de enero de 2026. ¿Qué sucederá en esta nueva transición? ¿Por qué presentó su renuncia? AQUÍ los detalles.
PUEDES VER: MUCHA ATENCIÓN, inmigrantes en EE. UU.: estas son las frases en español que te protegerán en una redada de ICE
Walmart: esto pasará, ahora, tras la alarmante renuncia del director ejecutivo Doug McMillon
Tras la decisión de Doug McMillon, de 59 años, Walmart ha decidido resaltar su gran labor por su excepcional liderazgo durante la transformación de la empresa estadounidense, que incluye el fortalecimiento de las capacidades digitales y la modernización de las cadenas de suministro.
Luego de su anuncio, el Consejo de Administración designó a John Furner, de 51 años, como su sucesor. Furner asumirá el cargo de Presidente y Director Ejecutivo el 1 de febrero de 2026, y se unirá al Consejo de Administración de la compañía de manera inmediata.
No obstante, se informó que las acciones de Walmart (WMT) han experimentado una caída del 1,28% este viernes 14 de noviembre, esto luego del anuncio de la destitución de Doug McMillon, quien ha sido su director ejecutivo durante un extenso período. También se ha generado inquietud entre los inversores, considerando la relevancia de McMillon en la estrategia y crecimiento del gigante minorista.
Vale mencionar que, desde el 2019, John Furner ha liderado Walmart en el país americano, gestionando el segmento operativo más extenso de la corporación, que abarca más de 4.600 tiendas. Su trayectoria en la empresa comenzó en 1993, y a lo largo de los años ha ocupado diversos puestos de liderazgo en diversas áreas, tales como comercialización, operaciones y abastecimiento.
¿Qué dijo Doug tras tantos años al liderazgo de Walmart?
Por otro lado, tras reflexionar sobre su tiempo al frente de Walmart, Doug expresó lo siguiente: "Servir como director ejecutivo ha sido un gran honor. Estoy inmensamente orgulloso de lo que nuestros asociados han logrado y agradecido por su dedicación a nuestros clientes y a las comunidades que atendemos".
Asimismo, para asegurar una transición fluida, se conoció que Doug continuará en el Consejo de Administración hasta la próxima junta general de accionistas.
- 1
MUCHA ATENCIÓN, inmigrantes en EE. UU.: estas son las frases en español que te protegerán en una redada de ICE
- 2
ALERTA con el Departamento de Transporte de EE. UU.: a 17,000 inmigrantes se les revocará su licencia de conducir en este estado
- 3
ALERTA inmigrante en EE. UU.: tras fin a la extensión de permisos de trabajo, esta recomendación de USCIS hará que NO te perjudiques
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Perulandia
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa
PRECIOS/ 37.90