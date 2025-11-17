- Hoy:
PELIGRO en Walmart de York: joven de 20 años fue detenido tras provocar un INCENDIO que paralizó la tienda
El incendio en el Walmart de York fue controlado rápidamente por bomberos, no hubo heridos, y la tienda sigue cerrada mientras continúa la investigación.
En la mañana del domingo, alrededor de las 11:26 a.m., las autoridades del Departamento de Policía de York fueron alertadas sobre un posible incendio intencional en la tienda Walmart ubicada en el 101 E. David Drive, según Nebraska Central Hoy. Al llegar al lugar, los oficiales encontraron a un hombre adulto que confesó haber provocado el incendio dentro del establecimiento.
Arrestan a un joven de 20 años por presunto incendio en un Walmart de York.
Detienen a un joven de 20 años por presunto incendio provocado en Walmart de York
Según los reportes iniciales, el individuo, un joven de 20 años, ingresó al Walmart con la aparente intención de incendiar mercancía. Durante su estadía en la tienda, utilizó algunos artículos del propio local para prender fuego a productos y luego huyó del lugar. Sin embargo, fue detenido poco después por la policía local y recluido en el Centro de Correcciones del condado de York.
El Departamento de Bomberos de York respondió con rapidez y controló la conflagración, sin que se reportaran heridos. Mientras tanto, la escena del incidente continúa bajo investigación, y las autoridades han solicitado "paciencia y cooperación del público" mientras procesan las pruebas.
¿Cuál es el estado actual del Walmart de York?
Por ahora, la tienda Walmart permanece cerrada al público. "Por el momento, Walmart permanece cerrada y se reabrirá lo antes posible", indican las autoridades. No se brindarán más detalles por el momento, aunque se han comprometido a ofrecer actualizaciones a medida que avance la investigación.
