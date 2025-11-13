MUCHA ATENCIÓN en Walmart: reportan que una mujer apuntó con un arma a personas en el estacionamiento

Un incidente alarmante se registró el jueves por la mañana en un Walmart, cuando una mujer fue arrestada tras supuestamente apuntar con un arma de fuego a varias personas en el estacionamiento. La situación provocó la intervención inmediata de la policía y causó conmoción entre los testigos.

Una mujer fue arrestada por amenazar con un arma en un Walmart.

Mujer es arrestada por apuntar con un arma a personas en el estacionamiento de un Walmart

Según informaron las autoridades, los oficiales respondieron alrededor de las 10:00 a.m. a una llamada sobre una mujer que estaba causando disturbios en el estacionamiento. "La mujer estaba insultando a los empleados y tuvo un altercado con los ocupantes de un vehículo cercano", indicó la policía, según reportó WYMT-TV.

Testigos afirmaron que la mujer, cuyo nombre no ha sido revelado, "apuntó con una pistola desde fuera de su ventana y la agitó", generando pánico entre quienes se encontraban en el lugar. Los agentes localizaron rápidamente el vehículo y lograron retirar a la mujer sin que se registraran incidentes adicionales.

Cargos y consecuencias legales tras el incidente en Walmart, Estados Unidos

De acuerdo con WYMT-TV, la mujer enfrenta varios cargos, incluyendo alteración del orden público, puesta en peligro imprudente y amenazas terroristas, sustentados en testimonios de testigos y grabaciones de cámaras de seguridad. Las autoridades aseguraron que la rápida intervención ayudó a evitar que la situación escalara, subrayando la importancia de mantener la calma en estos casos.

Este incidente en Walmart resalta la necesidad de reforzar la seguridad en estacionamientos y áreas públicas, así como de mantener vigilancia ante comportamientos que puedan poner en riesgo a clientes y empleados. La policía continúa con la investigación para esclarecer todos los detalles del caso.