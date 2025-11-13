MUCHA ATENCIÓN en Walmart: reportan que una mujer apuntó con un arma a personas en el estacionamiento

0
El jueves por la mañana, las autoridades detuvieron a una mujer acusada de amenazar con un arma a varias personas en el aparcamiento de un Walmart.

María Zapata
Arrestan a mujer con arma en Walmart.
Arrestan a mujer con arma en Walmart.
Un incidente alarmante se registró el jueves por la mañana en un Walmart, cuando una mujer fue arrestada tras supuestamente apuntar con un arma de fuego a varias personas en el estacionamiento. La situación provocó la intervención inmediata de la policía y causó conmoción entre los testigos.

Walmart

Una mujer fue arrestada por amenazar con un arma en un Walmart.

Ex trabajadora de Walmart enfrenta cargos por robo.

Mujer es arrestada por apuntar con un arma a personas en el estacionamiento de un Walmart

Según informaron las autoridades, los oficiales respondieron alrededor de las 10:00 a.m. a una llamada sobre una mujer que estaba causando disturbios en el estacionamiento. "La mujer estaba insultando a los empleados y tuvo un altercado con los ocupantes de un vehículo cercano", indicó la policía, según reportó WYMT-TV.

Testigos afirmaron que la mujer, cuyo nombre no ha sido revelado, "apuntó con una pistola desde fuera de su ventana y la agitó", generando pánico entre quienes se encontraban en el lugar. Los agentes localizaron rápidamente el vehículo y lograron retirar a la mujer sin que se registraran incidentes adicionales.

Cargos y consecuencias legales tras el incidente en Walmart, Estados Unidos

De acuerdo con WYMT-TV, la mujer enfrenta varios cargos, incluyendo alteración del orden público, puesta en peligro imprudente y amenazas terroristas, sustentados en testimonios de testigos y grabaciones de cámaras de seguridad. Las autoridades aseguraron que la rápida intervención ayudó a evitar que la situación escalara, subrayando la importancia de mantener la calma en estos casos.

Este incidente en Walmart resalta la necesidad de reforzar la seguridad en estacionamientos y áreas públicas, así como de mantener vigilancia ante comportamientos que puedan poner en riesgo a clientes y empleados. La policía continúa con la investigación para esclarecer todos los detalles del caso.

AUTOR: María Zapata

Redactora en la web del Diario Líbero, sección Ocio y México. Egresada de Comunicación y Periodismo (UPC) con 2 años de experiencia en contenido digital. Interesada en anime, tecnología y crónicas.

