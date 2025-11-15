Alarma total en Florida: arrestan a sujeto con raro gusto por tarjetas deportivas tras robar 30 veces en Walmart

El Departamento de Policía de Gainesville, Florida, hizo una intervención una tanto inusual con el arresto de Alex Nicholas Harding de 39 años que, al mismo tiempo se desempeña como agente inmobiliario. ¿Cuál fue su delito? robar tarjetas deportivas en más de 20 ocasiones en unas 3 tiendas locales de Walmart.

Un ladrón de tarjetas deportivas

El pasado 12 de noviembre, un detective se enteró de los robos gracias a un gente de prevención de pérdidas de Walmart (APP, por sus siglas en inglés) confirmado que el Walmart de Buttler Plaza presentaba 6 incidentes el 13 de noviembre, el del noroeste unos 4 el 18 de septiembre, y la tienda del Waldo Road con 5, esta última la más frecuentada por Harding. En todas, las tarjetas deportivas eran el objetivo.

Pero, no solo eso, pues el sujeto también es sospechoso del robo de 600 dólares en tarjeta deportivas en el Walmart de Dunnellon del pasado 28 de septiembre y otros 900 dólares en la tienda de Leesburg el 23 de octubre. Los robos quedaron registrados en video.

Pero, el 13 de noviembre, un agente vio el auto de Harding ingresando al estacionamiento del Walmart de Buttler Plaza. Tomó un carrito de compras, fue hacia la sección de tarjetas deportivas, cogió una caja de tarjetas de baloncesto Topps de US$ 24,99 dólares, para luego dirigirse hacia la sección de ropa de mujer donde abrió la caja, solo para guardar los paquetes en su pantalón y dejar el establecimiento sin pagar.

Alex Nicholas Harding de 39 años no sabe por qué roba tarjetas deportivas.

Pero, su suerte acabó cuando fue confrontado por un agente de seguridad afuera de la tienda, al poco rato sería arrestado mostrándose colaborativo con las autoridades.

¿Por qué robaba tarjetas deportivas?

Cuando fue interrogado sobre sus motivaciones para robar tarjetas deportivas, esta fue su respuesta: "No hay explicación. De verdad, no puedo explicarlo. Sinceramente, no tengo una excusa válida. Me alegro que me hubieran pillado porque rompe con el patrón. Lo único que puedo ofrecer son mis disculpas. Es como una adicción al juego. Es lo mejor que me podría pasar, se estaba convirtiendo en un hábito que me tenía atrapado".

También reveló que no llevaba la cuenta de cuántas veces robó en el Walmart de Waldo Road, pues no llevaba la cuenta de sus atracos, pero soltó el número de unas 10 veces, pero que podrían ser unas 20.

¿Cuál fue su sentencia? Hurto menor y de participar en una estafa, pero también de robar más de 20 artículos en un periodo de 120 días. Harding no tiene antecedentes penales, pero sí una orden de arresto vigente en el condado Lake. Por ello, se le impuso una fianza de 50 mil dólares por los dos primeros cargos.