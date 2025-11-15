- Hoy:
- Partidos de hoy
- Alianza Lima vs Universitario
- Georgia vs España
- Chile vs Rusia
- Colombia vs Nueva Zelanda
- Paraguay vs Estados Unidos
- México vs Uruguay
- Shevhenko vs Zhang
- Della Maddalena vs Makhachev
- Tabla Liga 1
- Tabla Liga de Vóley
- Feriados
Alarma total en Florida: arrestan a sujeto con raro gusto por tarjetas deportivas tras robar 30 veces en Walmart
El sujeto de 39 años es un agente inmobiliario y la policía, de momento, ha confirmado 5 delitos de los muchos que se le achacan, pero sus motivaciones son un misterio.
El Departamento de Policía de Gainesville, Florida, hizo una intervención una tanto inusual con el arresto de Alex Nicholas Harding de 39 años que, al mismo tiempo se desempeña como agente inmobiliario. ¿Cuál fue su delito? robar tarjetas deportivas en más de 20 ocasiones en unas 3 tiendas locales de Walmart.
PUEDES VER: Walmart dice ADIÓS: CEO Doug McMillon deja la compañía mientras sus acciones reflejan una década de desafíos
Un ladrón de tarjetas deportivas
El pasado 12 de noviembre, un detective se enteró de los robos gracias a un gente de prevención de pérdidas de Walmart (APP, por sus siglas en inglés) confirmado que el Walmart de Buttler Plaza presentaba 6 incidentes el 13 de noviembre, el del noroeste unos 4 el 18 de septiembre, y la tienda del Waldo Road con 5, esta última la más frecuentada por Harding. En todas, las tarjetas deportivas eran el objetivo.
Pero, no solo eso, pues el sujeto también es sospechoso del robo de 600 dólares en tarjeta deportivas en el Walmart de Dunnellon del pasado 28 de septiembre y otros 900 dólares en la tienda de Leesburg el 23 de octubre. Los robos quedaron registrados en video.
Pero, el 13 de noviembre, un agente vio el auto de Harding ingresando al estacionamiento del Walmart de Buttler Plaza. Tomó un carrito de compras, fue hacia la sección de tarjetas deportivas, cogió una caja de tarjetas de baloncesto Topps de US$ 24,99 dólares, para luego dirigirse hacia la sección de ropa de mujer donde abrió la caja, solo para guardar los paquetes en su pantalón y dejar el establecimiento sin pagar.
Alex Nicholas Harding de 39 años no sabe por qué roba tarjetas deportivas.
Pero, su suerte acabó cuando fue confrontado por un agente de seguridad afuera de la tienda, al poco rato sería arrestado mostrándose colaborativo con las autoridades.
¿Por qué robaba tarjetas deportivas?
Cuando fue interrogado sobre sus motivaciones para robar tarjetas deportivas, esta fue su respuesta: "No hay explicación. De verdad, no puedo explicarlo. Sinceramente, no tengo una excusa válida. Me alegro que me hubieran pillado porque rompe con el patrón. Lo único que puedo ofrecer son mis disculpas. Es como una adicción al juego. Es lo mejor que me podría pasar, se estaba convirtiendo en un hábito que me tenía atrapado".
También reveló que no llevaba la cuenta de cuántas veces robó en el Walmart de Waldo Road, pues no llevaba la cuenta de sus atracos, pero soltó el número de unas 10 veces, pero que podrían ser unas 20.
¿Cuál fue su sentencia? Hurto menor y de participar en una estafa, pero también de robar más de 20 artículos en un periodo de 120 días. Harding no tiene antecedentes penales, pero sí una orden de arresto vigente en el condado Lake. Por ello, se le impuso una fianza de 50 mil dólares por los dos primeros cargos.
- 1
MUCHA ATENCIÓN en Walmart: reportan que una mujer apuntó con un arma a personas en el estacionamiento
- 2
MUCHA ATENCIÓN con Walmart: esto pasará, a partir de AHORA, tras la alarmante renuncia del director ejecutivo Doug McMillon
- 3
MUCHA ATENCIÓN, inmigrantes en EE. UU.: estas son las frases en español que te protegerán en una redada de ICE
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Perulandia
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa
PRECIOS/ 37.90