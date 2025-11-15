- Hoy:
ATENCIÓN, ciudadanos en EE. UU. ¿Los vuelos volverán a la normalidad?: esto dice la FAA tras la reapertura del gobierno
La FAA redujo los recortes de vuelos tras el fin del shutdown, pero advierte que la normalización total tomará tiempo debido al desajuste operativo.
Tras la reapertura del gobierno federal en Estados Unidos, surge la pregunta que miles de viajeros se hacen: ¿cuándo volverán los vuelos a la normalidad? Luego de semanas de cancelaciones, retrasos y un sistema aeronáutico al límite, la expectativa por una recuperación rápida creció con el anuncio oficial del fin del cierre gubernamental.
PUEDES VER: MUCHA ATENCIÓN, inmigrantes en EE. UU.: estas son las frases en español que te protegerán en una redada de ICE
Sin embargo, aunque agencias clave retomaron actividades y la Federal Aviation Administration (FAA) ajustó sus medidas de emergencia, la estabilización total no ocurrirá de inmediato. La red aérea continúa operando bajo presión, con efectos acumulados que aún generan complicaciones.
La FAA advierte que la recuperación será gradual
La FAA anunció que, desde este fin de semana, las aerolíneas solo tendrán que recortar el 3% de sus vuelos, en lugar del 6% que se mantenía desde el pico de la crisis. Este ajuste fue posible gracias al retorno parcial de los controladores aéreos, quienes durante el shutdown enfrentaron semanas sin pago, ausencias forzadas y un desgaste generalizado.
La FAA se pronuncia sobre si los vuelos volverán a la normalidad.
Aunque los recortes disminuyeron, la agencia advirtió que el sistema todavía no cumple con los indicadores de seguridad necesarios para liberar por completo las restricciones. La combinación de personal agotado, jubilaciones aceleradas y meses de déficit estructural hacen que la normalidad aún no esté totalmente garantizada.
Efectos dominó y aviones fuera de posición
Durante los días más críticos del cierre, más de 3.000 vuelos llegaron a ser cancelados en un solo día, generando un efecto dominó difícil de revertir. Aviones reubicados, tripulaciones fuera de turno y rutas incompletas han obligado a las aerolíneas a reorganizar sus operaciones de manera compleja.
Expertos y sindicatos aseguran que reacomodar toda la red aérea podría tomar varios días adicionales. Aunque las aerolíneas proyectan una recuperación cercana al periodo de viajes por el Día de Acción de Gracias, la FAA insiste en que el sistema sigue vulnerable y que cualquier variación: clima, ausencias o fallas técnicas, podría generar nuevos retrasos.
