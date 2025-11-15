Aviso MUY importante: recientemente, el secretario de Estado, Marco Rubio, realizó una inesperada exigencia a los diplomáticos de Estados Unidos para que consideren a la obesidad, junto a otras condiciones médicas crónicas, como un motivo válido para denegar la solicitud de visas a extranjeros.

Este sorpresivo ha instado, a partir de ahora, a las embajadas del país americano a tener en cuenta estos factores al momento de evaluar las solicitudes de los inmigrantes. A continuación, todos los detalles y cómo puede afectar a los solicitantes.

Secretario de estado de EE. UU. ordena que esta enfermedad sea motivo de rechazo de visas

Según la información que compartieron diversos medios internacionales; entre ellos AFP, EE. UU. podría restringir la emisión de visas a inmigrantes que presenten obesidad o que tengan hijos con discapacidades.

La medida, impulsada por el gobierno de Trump, se basa en una comunicación enviada a principios de este mes por el senador Marco Rubio, quien instó a los diplomáticos a tomar en cuenta las condiciones médicas como la obesidad al evaluar solicitudes de visas de larga duración para los extranjeros, quienes tienen el deseo de cumplir el sueño americano.

El documento expuesto también señaló que la obesidad puede conllevar a la necesidad de atención médica costosa y prolongada.

Asimismo, Rubio decidió instruir a embajadas a indagar si los solicitantes tienen dependientes con discapacidades, enfermedades crónicas u otras necesidades especiales que requieran cuidados, especialmente si estas condiciones afectan la capacidad de trabajo de quienes brindan asistencia.

¿Este importante anuncio perjudicará a todos los inmigrantes en EE. UU.?

Cabe mencionar que recientes directrices emitidas para las embajadas se enfocan en aquellos individuos que buscan migrar a EE. UU. por períodos prolongados. Sin embargo, estas regulaciones no afectarán a los extranjeros que realicen visitas breves al país.

Las autoridades estadounidenses ya consideraban, en el proceso de solicitud de visa, la ausencia de enfermedades contagiosas graves, como la tuberculosis. Además, se evaluaba la probabilidad de que un solicitante pudiera convertirse en "carga pública", es decir, que dependiera de asistencia gubernamental.