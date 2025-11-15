- Hoy:
CUIDADO inmigrantes en EE. UU.: USCIS denuncia a cubano por "fraude migratorio" e iría 15 años a la cárcel
El cubano habría mentido al dar información sobre su pasado como piloto cuando vivía en Cuba, omisión que es considerada como un delito federal.
Luis Raúl González-Pardo Rodríguez es un hombre de 64 años que podría estar a nada de ser condenado a 15 años de prisión en los Estados Unidos. ¿Qué hizo? El cubano es denunciado por delitos gravísimos en la legislación migratoria estadounidense, por lo que, de ser encontrado culpable estaría entre rejas estando cerca a los 80 años.
¿Por qué el cubano podría ir 15 años a prisión en EE. UU.?
El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) confesó haber sido clave en el proceso de investigación sobre la legitimidad de la declaración que González-Pardo hizo a agencias federales, por lo que ahora es acusado bajo los cargos de fraude migratorio, uso indebido de visas, permisos, así como de declaración falsa sobre pasado cuando vivía en Cuba.
Pero, ¿Qué es lo que sucedió para que acabará así? USCIS lo relata de esta forma: "Según la acusación, alrededor del 20 de abril de 2025, González-Pardo Rodríguez presentó o hizo que se presentara ante el USCIS el Formulario I-485, Solicitud de Registro de Residencia Permanente o Ajuste de Estatus, que contenía declaraciones falsas".
El comunicado detalla que: "las declaraciones falsas se referían a su anterior pertenencia a la Fuerza Aérea de la República Cubana entre 1980 y 2009 (...) declaró falsamente en su solicitud del Formulario I-485 que nunca había recibido entrenamiento militar ni en armas, que nunca había participado en ningún grupo que utilizara armas o amenazara con utilizarlas, y que nunca había prestado servicio en una unidad militar o policial".
La verdad oculta de Luis González-Pardo
USCIS, más bien se reafirma en el pasado del cubano de 64 años: "En realidad, sí recibió dicho entrenamiento y prestó servicio en las Fuerzas Armadas cubanas, en la Fuerza de Defensa Aérea. La acusación incluía una fotografía de González-Pardo Rodríguez en la Fuerza de Defensa Aérea",
Al respecto, Pamela Blondi, la fiscal que lleva el caso, dijo lo siguiente sobre el cubano: "El pasado de este hombre como piloto militar durante muchos años al servicio del régimen de Castro, que ha infligido un sufrimiento incalculable al pueblo cubano, debería haber sido un elemento central en su expediente de inmigración".
Foto que demostraría el pasado de Luis Raúl González-Pardo Rodríguez como piloto de la aviación cubana.
Y, en sus palabra finales Blondi deja entrever cuál sería el destino del expiloto de aviación cubana: "Este Departamento de Justicia perseguirá con todo el rigor de la ley a cualquier que mienta sobre su pasado para aprovecharse del sistema de inmigración estadounidense".
La oficina del FBI en Miami, que es la encargada de este caso, asi como la oficina del FBI de Jacksonville, USCIS, ICE y la Oficina de Seguridad Diplomática del Departamento de estado de Miami, colaboran de forma conjunta en las averiguaciones.
