MACABRO hallazgo en Walmart: 4 estudiantes arrestados por asesinar a hombre en estacionamiento de tienda en Misuri

Si bien Walmart es una de las cadenas de supermercados y almacenes más concurridas en Estados Unidos por sus productos como ofertas, lamentablemente, también es el lugar donde suceden un sinnúmero de hechos de trágicos a la vez de violentos. El más reciente tuvo como escenario el estacionamiento de una de las tiendas de esta compañía ubicada en Missouri City donde un hombre de 22 años fue asesinado a sangre fría por 4 jóvenes que ni siquiera llegan a los 20 años.

El pasado viernes 14 de noviembre, la policía de Missouri City arrestó a 4 adolescentes vinculados al robo y balacera contra el hombre de 22 años en el estacionamiento de un Walmart de la ciudad (5501 Highway 6), heridas qeu le provocarían la muerte; esto como cierre a la investigación que inició el 27 de octubre, fecha en la que tuvo lugar el crimen.

Ese día, dos sospechosos fueron detenidos en relación al tiroteo, hoy sabemos que entre ellos estuvo Jordan Dao, quien fue acusado por portar una arma ilegal, pero pagó una fianza y quedó en libertad. En ese momento no habían pruebas suficiente para su detención. Desde entonces, la línea de investigación de los agentes estuvo relacionada con él.

Pero ¿Qué sucedió? Cuando se dio la alerta, los agentes policiales llegaron al lugar de los hechos, sitio en el que estaba Jeremy Williams, la víctima, presentaba heridas de bala mortales, por lo que fue trasladado al hospital Memorial Hermann Medical Center más cercano para ser tratado, pero, lamentable, todo estaba sentenciado para el residente de Manvel quien falleció.

Ante esto, la policía de Missouri City publicó los nombres de los asesinos, los cuales responden a Jordan Dao (18, aunque en la fecha del delito tenía 17), Zaphaniah Collier (17), Chris Williams (17), además de un menor de edad cuya identidad no ha sido develada; todos ellos residentes de Richmond, todos parte de la preparatoria Travis del distrito escolar independiente Fort Bend.

La policía habló con la administración escolar del mismo para cooperar al momento de ser puestos bajo custodia policial: "en los últimos meses se han publicado noticias sobre jóvenes delincuentes de entre 15 y 18 años y delitos violentos. La mayoría de estas noticias y estadísticas proviene de fuera de Missouri City. El Departamento de Policía de Missouri City investiga y ha investigado delitos cometidos por jóvenes adultos con regularidad, pero pocos, si acaso alguna, son tan graves".

Para cerrar esta historia, de momento, no tenemos información ni oficial de los motivos (más allá del robo) del por qué del tiroteo, ni lo cargos que las autoridades presentarán contra los cuatro involucrados en la muerte de Jeremy Williams.