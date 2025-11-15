ALERTA con Donald Trump y su tajante respuesta sobre la invasión a Venezuela para derrocar a Maduro: "ya me he decidido"

Venezuela podría ser el escenario de un nuevo conflicto que sacuda al mundo si es que Donald Trump decide llevar a cabo una operación militar para derrocar la dictadura de Nicolás Maduro que lleva 26 años en el poder, gobierno que ha dejado más secuelas negativas que positivas, entre cuyas consecuencias más resaltantes es el éxodo de millones de venezolanos que escapan del hambre, la represión y la falta de futuro.

Donald Trump decide qué hacer con Venezuela

Y es que la tensión ha aumentando con los ataques a cada uno de los barcos que, de acuerdo a la Casa Blanca, llevaban droga desde Venezuela hacia el norte, algo que no sentó nada bien en Caracas, entre otros cosas por la presencia del portaaviones Gerald Ford, el cual controla el paso en las aguas meridionales del Caribe, que está propulsado por energía nuclear, cuenta con 75 aviones y alberga a 5,000 marines.

Ante la escalada hacia un potencial conflicto, en cada rueda de prensa los periodistas interrogan a Trump sobre si ya tomó la decisión o no de llevar a cabo una operación militar en Venezuela para deponer a Nicolás Maduro, sindicado como cabeza del denominado Cartel de los Soles, una organización criminal dedicada, principalmente, al narcotráfico.

El pasado 14 de noviembre, estando a bordo del Air Force One, el mandatario republicano dio esta respuesta a los hombres de prensa: "No puedo decirles qué será, pero ya me he decidido (...) veremos qué pasa. Es decir, no puedo decirles qué es, pero hemos avanzado mucho en Venezuela en cuanto a detener el flujo de drogas".

En ese sentido, Trump insistió que Venezuela es un país importante en cuanto a la lucha contra el narcotráfico en los Estados Unidos, pero no es el único: "El ingreso de drogas a nuestro país se ha reducido considerablemente (...) pero, tenemos un problema con México. Tenemos un problema con Colomba. Lo estamos haciendo muy bien", acotó.

La respuesta de Maduro ante una invasión de EE. UU.

Regresando a la situación venezolana, USA Today destaca que Nicolás Maduro, cabeza de gobierno de Venezuela ha asegurado que las intenciones de Donald Trump es la de invadir su país.

Ante esto, el chavismo, en un acto desesperado por demostrar un poco de músculo, anunció la organización de una especie de guerrilla que tendrá por objetivo "sembrar el caos en caso de un ataque aéreo o terrestre por parte de Estados Unidos", lo describe así el mencionado portal