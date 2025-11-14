Un gran número de mexicanos que buscan obtener la visa estadounidense recibieron una importante noticia del gobierno de Estados Unidos. Y es que, recientemente, la Embajada estadounidense informó sobre una mejora en el procedimiento de pago de la tarifa de reciprocidad, un cargo que se aplica exclusivamente a algunos solicitantes y que, hasta el momento, presentaba complicaciones.

EE. UU. lanza anuncio importante para inmigrantes mexicanos que deben tramitar la visa

La tarifa de reciprocidad es un cargo adicional que la nación americana aplica exclusivamente a ciudadanos de países cuyos gobiernos imponen tarifas similares a los estadounidenses para ciertas categorías de visas.

Este sistema, el cual fue compartido por medios internacionales y mexicanos, se basa en el principio de equivalencia: si un país cobra, Estados Unidos hace lo mismo. No obstante, este cobro no se aplica a las visas de turista B1/B2, que son las más solicitadas por los extranjeros aztecas.

Solo algunos solicitantes de visas de no inmigrante, dependiendo del tipo de visa y del país de origen, deben abonar esta tarifa, y únicamente después de que su visa ha sido aprobada.

Ahora, la Embajada de EE. UU. usó su cuenta oficial en X para confirmar que, a partir de ahora, todos los extranjeros obligados a pagar esta tarifa pueden hacerlo en línea a través de la plataforma Pay.gov. Este cambio representa un avance significativo, ya que anteriormente los pagos debían realizarse de manera presencial o a través de procesos menos eficientes.

¿A quiénes y cómo beneficia este reciente anuncio?

La actualización en el proceso de obtención de visas para mexicanos que desean viajar a Estados Unidos es muy favorable, especialmente para aquellos que requieren visas especializadas o relacionadas con actividades profesionales. Aunque no todos los solicitantes están obligados a abonar la tarifa de reciprocidad, quienes sí deben hacerlo se beneficiarán de inmediato.

Por otro lado, los solicitantes de visas de turista o negocios (B1/B2) no experimentarán cambios en los requisitos, ya que el anuncio señala que ellos no deberán realizar pagos adicionales más allá de la tarifa estándar de solicitud.

Ventajas de realizar los pagos por internet

El pago en línea ofrece dos beneficios fundamentales:

En primer lugar, brinda una mayor seguridad al utilizar una plataforma oficial del gobierno, lo que garantiza la protección de la información del usuario.

En segundo lugar, permite una mayor rapidez en el proceso, eliminando la necesidad de hacer filas, realizar traslados o depender de intermediarios.

Según la Embajada americana, aquellos solicitantes que deban abonar la tarifa recibirán un correo electrónico desde OnsiteFees@state.gov, el cual incluirá instrucciones precisar sobre cómo finalizar el procedimiento.