ATENCIÓN inmigrantes peruanos: Embajada de EE. UU. aclara qué hacer con tu Visa si cambiaste tu nombre antes de viajar

La Embajada de Estados Unidos en Lima aclaró las dudas sobre los trámites migratorios que deben realizar los peruanos que cambian su nombre por matrimonio, divorcio o por una orden judicial. Según la misión diplomática, este cambio debe reflejarse en los documentos oficiales antes de viajar, para evitar contratiempos en los puntos de control migratorio.

El primer paso recomendado por la Embajada es actualizar el pasaporte, ya que constituye el documento base para cualquier trámite de viaje o solicitud de visa estadounidense. Mantener los datos correctos y vigentes es esencial para evitar inconvenientes al ingresar o salir de Estados Unidos.

Renovar la visa no es obligatorio, pero sí recomendable

De acuerdo con la Embajada de EE. UU., no es obligatorio renovar la visa tras un cambio de nombre; sin embargo, es altamente recomendable hacerlo. La razón principal es que una discrepancia entre el nombre que figura en el pasaporte y el de la visa puede generar retrasos o revisiones adicionales en los puntos de control migratorio.

Embajada de EE. UU. en Lima aclara qué hacer con tu Visa si cambiaste tu nombre.

"Los viajeros con nombre diferente en su visa y pasaporte pueden ingresar a Estados Unidos, pero podrían experimentar demoras o inconvenientes en los controles", señala la institución. Por ello, actualizar la visa agiliza el proceso de ingreso y evita posibles confusiones en los sistemas de seguridad fronteriza.

Tiempos de espera y recomendaciones para 2025

El tiempo de procesamiento de una nueva visa depende de varios factores, como la carga de trabajo de la Sección Consular o la verificación de los documentos presentados. La Embajada de EE. UU. aconseja revisar cuidadosamente la solicitud antes de enviarla, ya que cualquier error o dato faltante puede retrasar el trámite.

En 2025, la recomendación para los ciudadanos peruanos que cambien su nombre es mantener su documentación actualizada, consultar los tiempos de cita en la página oficial de la Embajada y seguir todas las instrucciones al detalle. Con ello, se evitan problemas durante la solicitud de visa o al momento de viajar a Estados Unidos.