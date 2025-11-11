ATENCIÓN ciudadanos en EE. UU.: Senado APRUEBA ACUERDO para reabrir el gobierno tras 40 días de parálisis federal

Tras 40 días de cierre del gobierno, el Senado de Estados Unidos aprobó una resolución continua para financiar temporalmente las operaciones federales hasta principios del próximo año. La medida recibió apoyo bipartidista, con siete senadores demócratas y un independiente sumándose a los republicanos para alcanzar los 60 votos necesarios.

Según el senador Tim Kaine, el acuerdo protegerá a los funcionarios federales contra despidos injustificados, permitirá reincorporar a los afectados durante el shutdown y garantizará el pago retroactivo de salarios. Sin embargo, la resolución no aborda la crisis sanitaria que se avecina con el fin de los subsidios de salud.

Millones podrían perder su cobertura médica

Aunque el acuerdo reabre las agencias federales, no incluye la extensión de los subsidios de salud que expiran este año. Esto podría dejar a millones de personas sin cobertura básica, uno de los puntos más sensibles para los demócratas, quienes habían impulsado el cierre como presión política.

El líder republicano del Senado, John Thune, prometió un voto en diciembre para evaluar la extensión de los beneficios, pero el presidente de la Cámara, Mike Johnson, ya advirtió que no está comprometido con dicha negociación. Por su parte, Bernie Sanders denunció que la medida "deja a 15 millones sin salud solo para financiar recortes de impuestos a los más ricos".

El caos aéreo tras el cierre del gobierno

El cierre del gobierno también tuvo un fuerte impacto en el transporte aéreo. Más de 2.700 vuelos fueron cancelados y cerca de 10.000 sufrieron retrasos, afectando a aeropuertos clave como Newark, LaGuardia, O’Hare y Hartsfield-Jackson. La Administración Federal de Aviación (FAA) pidió a las aerolíneas reducir operaciones mientras los controladores aéreos trabajaban sin paga.

El secretario de Transporte, Sean Duffy, advirtió que un cierre prolongado podría agravar el caos, especialmente con la llegada del Día de Acción de Gracias y el inicio de la temporada de compras navideñas. La recuperación total del sistema aéreo podría tardar varios días tras la reactivación de la financiación federal.