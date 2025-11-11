- Hoy:
ALERTA en la COP30: Demócratas prometen regresar a Estados Unidos al Acuerdo de París de inmediato, advierte Newsom
Desde la COP30, Gavin Newsom asegura que un presidente demócrata devolvería a EE. UU. al Acuerdo de París para retomar el liderazgo climático global.
En plena cumbre climática COP30 en Belém, el gobernador de California, Gavin Newsom, aseguró que con un presidente demócrata al mando, Estados Unidos retornaría sin titubeos al Acuerdo de París. Según sostuvo, las crisis ambientales ya no permiten demoras: la acción climática es urgente y estratégica para la economía y el futuro del país.
Newsom cuestionó duramente la salida de EE. UU. del marco internacional durante administraciones republicanas, calificándolo como un retroceso global. Señaló además que rechazar el pacto climático representa una amenaza directa al liderazgo estadounidense y al bienestar de las próximas generaciones.
Newsom defiende el liderazgo de EE. UU. en la lucha contra la crisis climática desde la COP30 en Brasil
El gobernador, quien suena cada vez más fuerte como figura presidencial demócrata para 2028, lanzó también críticas a Donald Trump, acusándolo de insistir en decisiones desacertadas que ignoran la realidad del cambio climático y ponen en riesgo a la nación.
¿Qué significa la vuelta al Acuerdo de París para Estados Unidos?
El regreso al compromiso climático implicaría reforzar políticas de energía limpia, reducción de emisiones y transición económica verde. Para Newsom, esto es clave para mantener la competitividad industrial y proteger el futuro de los trabajadores en sectores emergentes.
Además, permitiría recuperar la confianza internacional perdida con las salidas previas del pacto. La Casa Blanca volvería a desempeñar un rol protagónico en negociaciones globales y cooperación ambiental, marcando un cambio drástico en la política exterior de EE. UU.
