BUENAS NOTICIAS para inmigrantes: Gavin Newsom aprueba CAMBIO HISTÓRICO que BENEFICIARÁ a miles de latinos
El gobernador Gavin Newsom impulsa programas de aprendizaje en oficios y sectores clave que beneficiarán directamente a inmigrantes y trabajadores vulnerables.
El gobernador Gavin Newsom volvió a poner el foco en la fuerza laboral de California con una decisión que promete abrir miles de oportunidades, especialmente para la comunidad latina. El estado financiará una gran expansión de programas de aprendizaje en oficios especializados, un sector donde los inmigrantes han demostrado ser clave para el crecimiento económico.
La medida asigna US$25 millones para impulsar 88 programas de capacitación impulsados por el Panel de Entrenamiento para el Empleo (ETP), con la expectativa de preparar a más de 22.000 nuevos trabajadores en áreas técnicas y de construcción, oficios que aseguran empleos bien remunerados sin necesidad de un título universitario.
Nuevas oportunidades de capacitación sin necesidad de universidad.
¿Qué busca el plan?
El objetivo de la administración estatal es cerrar brechas de acceso y mejorar la calidad de vida de quienes hoy enfrentan barreras para ingresar al mercado laboral formal. Entre los beneficiarios contemplados se encuentran:
- Mujeres en reinserción laboral
- Personas afectadas por procesos judiciales
- Veteranos militares
- Trabajadores desplazados o con salarios bajos
- Inmigrantes que buscan una oportunidad estable en el país
Newsom sostiene que esta iniciativa es parte del compromiso de formar 500.000 aprendices antes de 2029, construyendo una base laboral sólida para la economía californiana. "Queremos crecimiento, pero también equidad: que todos puedan acceder a una carrera digna", expresó el gobernador.
Más inversiones para más sectores
La apuesta del gobierno no se limita a la construcción. De forma paralela, se anunciaron US$30 millones adicionales para 70 nuevos proyectos en áreas estratégicas como:
- Salud
- Educación
- Tecnología e informática
- Manufactura avanzada
Estos programas se proyectan para beneficiar a más de 11.000 personas, con salarios promedio que superan los US$50 por hora al completar la capacitación. Con estas iniciativas, California busca consolidarse como un referente en empleo inclusivo, conectando a las comunidades más necesitadas incluyendo a miles de latinos con trabajos estables, mejor remunerados y con posibilidades de crecimiento real.
Además, expertos en desarrollo laboral señalan que esta iniciativa no solo impulsa la recuperación económica del estado, sino que también fortalece la integración de miles de inmigrantes que hoy buscan estabilidad profesional. Con más oportunidades de capacitación, la comunidad latina podrá acceder a oficios mejor pagados y con mayor demanda futura, consolidando su papel en la economía de California.
