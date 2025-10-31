- Hoy:
ALERTA inmigrantes: el mosquito del dengue se EXPANDE en Estados Unidos y llega a zonas jamás vistas antes
La expansión del Aedes aegypti alerta a EE.UU.: detectan reproducción activa y casos locales de dengue en estados de la costa oeste.
El avance del mosquito Aedes aegypti, portador del dengue, zika y chikungunya, está convirtiéndose en uno de los desafíos sanitarios más serios del país. Lo preocupante: ha logrado instalarse en estados donde nunca antes pudo sobrevivir.
Durante 2024 y 2025, autoridades del CDC y departamentos de salud confirmaron su presencia creciente en California, Oregon e Idaho, junto con un incremento sostenido de reportes vinculados a picaduras de mosquitos.
Primer caso local de dengue en Los Ángeles: un antes y un después
La alarma se disparó en octubre, cuando el condado de Los Ángeles registró el primer contagio autóctono de dengue, es decir, adquirido dentro de la comunidad. Un hecho que confirma que el vector ya se reproduce y transmite enfermedades en la región.
Detectan contagios locales de dengue en la costa oeste de EE.UU. por primera vez.
¿Por qué es tan peligroso este mosquito?
El Aedes aegypti:
- Vive en entornos urbanos y dentro de los hogares
- Pica durante el día, cuando hay más exposición humana
- Se reproduce en mínimos depósitos de agua (botellas, macetas, bebederos)
Su capacidad de adaptación convierte la prevención en un reto constante.
El clima como impulsor de la amenaza
Organismos como la OMS y el World Mosquito Program advierten que el aumento de las temperaturas permite que esta especie colonice lugares antes fríos. El cambio climático está ampliando de forma acelerada su territorio. Estados como Texas, Florida, Georgia y Alabama ya conviven con este mosquito desde hace años, pero ahora la amenaza avanza al norte y al oeste.
Síntomas del dengue: señales de alerta
Estar atentos a estas manifestaciones puede salvar vidas:
- Fiebre alta repentina
- Dolor detrás de los ojos
- Malestar general y dolores musculares
- Náuseas o vómitos
- Sarpullido en la piel
Si los síntomas empeoran, el CDC recomienda buscar atención médica inmediata.
Más riesgo, más vigilancia
El CDC coordina:
- Monitoreo permanente del mosquito
- Campañas informativas en barrios vulnerables
- Eliminación de criaderos domésticos
Las autoridades piden a la población:
- Vaciar cualquier recipiente con agua
- Mantener patios limpios
- Usar repelente y ropa que cubra brazos y piernas
- Instalar mallas en puertas y ventanas
Un reto que recién comienza
Expertos aseguran que este escenario podría cambiar el mapa epidemiológico del país, impulsado por viajes internacionales y condiciones ambientales favorables. La prevención comunitaria será clave para evitar que el dengue se convierta en una enfermedad endémica en Estados Unidos.
El avance del mosquito del dengue en regiones donde nunca había sobrevivido deja una advertencia clara: la salud pública depende de la acción conjunta entre autoridades y ciudadanos. La responsabilidad individual puede marcar la diferencia entre contener el riesgo o permitir que se expanda sin control.
Mientras la ciencia trabaja en nuevas herramientas de control, los expertos coinciden en una sola consigna: la vigilancia debe mantenerse activa todos los días, especialmente en las zonas afectadas de la costa oeste y el sur del país.
