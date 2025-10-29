PELIGRO MORTAL en Estados Unidos: Más de 20 personas quedaron atrapadas en la cima de una montaña por el frío extremo

Lo que debía ser una salida recreativa se convirtió en una operación de emergencia luego de que más de 20 senderistas quedaran atrapados en la cumbre de Mount Washington, en New Hampshire, expuestos a una ventisca y temperaturas bajo cero. Muchos de ellos no contaban con la vestimenta ni el equipo adecuado, una combinación peligrosa para enfrentar uno de los climas más extremos del país.

Personal de la Mount Washington Cog Railway detectó a los excursionistas en mal estado físico y sin posibilidad de descender por sus propios medios, por lo que activaron un operativo de rescate inmediato. Los afectados presentaban síntomas iniciales de hipotermia, desorientación y fatiga severa.

Mount Washington es conocido por su clima impredecible y altamente peligroso.

¿Qué condiciones enfrentaron los excursionistas?

Según datos del Mount Washington Observatory, en la cima se registraron condiciones extremas:

Temperaturas entre -9°C y -8°C

Ráfagas capaces de generar sensación térmica de hasta -17°C

Nieve acumulada que dificultaba la movilidad

Vientos sostenidos cercanos a los 56 km/h

Además, las instalaciones estaban cerradas por el fin de la temporada turística, lo que dejó a los senderistas sin refugios disponibles.

¿Quiénes eran los senderistas rescatados?

De acuerdo con las autoridades, varias de las personas rescatadas eran principiantes en actividades de montaña. Muchos llevaban:

Calzado deportivo sin tracción

Ropa no impermeable

Sin protección térmica

Sin revisar el estado del clima antes de subir

Los rescatistas señalaron que algunos excursionistas desconocían completamente los riesgos de la zona.

¿Qué recomiendan las autoridades tras este rescate?

La New Hampshire State Park emitió una advertencia urgente, destacando que Mount Washington es altamente peligroso en transición hacia invierno. "Subir sin preparación puede ser cuestión de vida o muerte", señalaron los rescatistas.

Recomiendan a quienes planeen una visita:

Revisar pronósticos oficiales del clima

Llevar ropa térmica y capas impermeables

Informarse sobre cierres de instalaciones en la cima

Planificar rutas con alternativas de descenso

Evaluar sinceramente la experiencia personal

Un recordatorio importante para la temporada invernal

La recurrencia de emergencias en Mount Washington ha motivado refuerzos operativos y campañas educativas para visitantes. Las autoridades insisten en que el turismo de aventura debe acompañarse de responsabilidad y respeto por la montaña, especialmente cuando el clima es impredecible.