MUCHA ATENCIÓN ciudadanos de EE. UU.: Gavin Newsom CONFIRMA que tiene interés de postularse a la presidencia en 2028

El gobernador de California, Gavin Newsom, sorprendió a muchos cuando, durante una entrevista en CBS News Sunday Morning, confirmó que estaría "mintiendo" si dijera que no está considerando postularse para la presidencia de EE. UU. en 2028.

Cuando se le preguntó si ya lo había considerado "seriamente", Newsom fue claro: "Sí, mentiría si dijera lo contrario", dijo, añadiendo que no podría ocultar sus intenciones, dado su perfil político actual. Esta confesión aumenta las expectativas en torno a su posible candidatura y marca un giro interesante en la política demócrata, justo cuando el partido enfrenta desafíos internos y externos.

¿Qué motivaría a Gavin Newsom a postularse en 2028?

Con su mandato como gobernador de California limitado por la ley de términos, Newsom se ve obligado a explorar nuevas avenidas para su carrera política.

Gavin Newsom confirma que tiene interés de postularse a la presidencia de EE. UU.

En el pasado, se ha enfrentado ferozmente a la administración de Donald Trump, en especial en temas clave como las políticas migratorias y el uso de la Guardia Nacional en la frontera, lo que le ha ganado reconocimiento tanto a nivel estatal como nacional. A pesar de su abierta declaración, Newsom ha sido claro sobre la importancia de tener un "por qué" sólido antes de lanzarse a la carrera presidencial.

En la entrevista, el gobernador mencionó que la clave para cualquier persona que aspire a un cargo importante es contar con un motivo convincente: "Si tienes un por qué claro, puedes soportar cualquier cómo", explicó. Esta declaración refleja su enfoque reflexivo sobre la política, donde considera que la autenticidad es esencial para conectar con los votantes.

La posición de Newsom como posible contendiente presidencial se ve reforzada por la creciente insatisfacción con el liderazgo demócrata, especialmente en un momento donde las encuestas indican que muchos votantes prefieren que los demócratas adopten una postura más firme y decidida, en lugar de seguir buscando compromisos con los republicanos. La pregunta que sigue es si Newsom podrá construir una narrativa convincente para los votantes que lo impulse a la Casa Blanca