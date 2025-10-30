ALERTA en California: la razón por la que EE. UU. podría suspender licencias comerciales a inmigrantes

Desde la implementación de la Ley AB 60 en 2015, California ha permitido que los migrantes, incluidos aquellos sin estatus legal documentado, obtengan licencias de conducir estándar, lo que ha sido un alivio para millones de trabajadores. Esta ley, al igual que muchas otras en el estado, busca una integración más inclusiva de los inmigrantes en la sociedad y la economía californiana. Sin embargo, las licencias comerciales (CDL, por sus siglas en inglés), que permiten operar vehículos grandes como camiones y transporte público, están regidas por regulaciones federales más estrictas, y su futuro podría verse amenazado por una nueva propuesta.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) está evaluando una reglamentación que exigiría que todas las licencias comerciales cumplan con los requisitos de la Ley Real ID. Si esta propuesta se aprueba, los inmigrantes que no puedan probar su presencia legal en los EE. UU. quedarían excluidos de poder obtener o renovar sus licencias comerciales.

¿Por qué el gobierno podría suspender las licencias comerciales en California?

La Ley Real ID, establecida en 2005, impuso requisitos federales de seguridad para las licencias de conducir y tarjetas de identificación que se utilizan para fines federales, como abordar vuelos domésticos o acceder a instalaciones gubernamentales. Uno de los requisitos clave es la verificación del estatus legal del solicitante. Si la nueva propuesta del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) se aprueba, los migrantes indocumentados quedarían excluidos de poder obtener licencias comerciales, ya que no pueden cumplir con este requisito de verificación legal.

Por esta razón inmigrantes en California podrían perder sus licencias comerciales.

Esta medida afectaría gravemente a la fuerza laboral migrante, especialmente en sectores clave que dependen de trabajadores con licencias comerciales (CDL) para operar vehículos grandes, como en transporte, agricultura y construcción. La suspensión de estas licencias podría resultar en una pérdida significativa de personal capacitado, lo que podría generar escasez de mano de obra en estas industrias y aumentar los costos operativos en California. Esto, a su vez, afectaría la cadena de suministro del estado y tendría repercusiones económicas a nivel general.

Impacto en sectores clave y la economía californiana

El impacto de esta medida iría más allá de los individuos directamente afectados. California depende en gran medida de migrantes en sectores laborales esenciales, como transporte, agricultura y construcción, donde los conductores comerciales son vitales para el funcionamiento diario de estas industrias. La pérdida de estos trabajadores podría llevar a una crisis en la fuerza laboral de transporte, afectando la logística y las operaciones en todo el estado.

A nivel social, las repercusiones serían devastadoras para muchas familias migrantes, que perderían su principal fuente de ingresos. Además, expertos en seguridad vial advierten que la eliminación de licencias comerciales para migrantes podría incrementar la conducción sin licencia, lo que representaría un riesgo para todos en las carreteras, especialmente en un estado como California, que tiene una de las poblaciones más diversas y una alta concentración de trabajadores migrantes.