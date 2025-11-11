¡ATENCIÓN! ¿Se suspenderá el pago del Seguro Social del 12 de noviembre?: esto dice la SSA

El cierre del gobierno federal es una preocupación constante para millones de estadounidenses que dependen de los programas gubernamentales, como el Seguro Social. Este tipo de parálisis administrativa pone en duda la estabilidad de pagos cruciales, como los depósitos mensuales para jubilados y personas con discapacidades.

Con el Congreso incapaz de llegar a un acuerdo sobre el presupuesto federal, surgen inquietudes sobre las consecuencias que podría tener para los beneficiarios del Seguro Social, especialmente para aquellos que esperan los pagos de noviembre.

A pesar de la incertidumbre económica, la Administración del Seguro Social (SSA) ha aclarado que los pagos de noviembre de 2025 no se verán interrumpidos. Los beneficiarios del Seguro Social pueden estar tranquilos, ya que los pagos se realizarán en las fechas establecidas, sin importar el debate presupuestario o un cierre parcial del gobierno.

¿Qué dice el calendario del Seguro Social sobre los pagos de noviembre?

Los pagos de noviembre del Seguro Social para los beneficiarios que cumplen con las fechas específicas de nacimiento continuarán como se ha establecido. El calendario de la Administración del Seguro Social (SSA) indica que los pagos de se distribuirán en tres fechas clave.

El pago del Seguro Social de noviembre está en duda por el cierre parcial del gobierno federal.

12 de noviembre : Para aquellos nacidos entre el 1 y el 10 de noviembre .

: Para aquellos nacidos entre el . 19 de noviembre : Para aquellos nacidos entre el 11 y el 20 de noviembre .

: Para aquellos nacidos entre el . 26 de noviembre: Para aquellos nacidos entre el 21 y el 31 de noviembre.

A pesar de las tensiones políticas y el posible cierre parcial del gobierno, los pagos seguirán ejecutándose según el cronograma oficial. Los beneficiarios deben seguir el calendario para asegurar que reciban su pago de manera puntual, sin importar las incertidumbres políticas o administrativas que puedan surgir a nivel federal.

¿Por qué el cierre del gobierno no afectará los pagos?

A diferencia de otros programas gubernamentales que dependen del presupuesto aprobado por el Congreso, el Seguro Social no se ve afectado directamente por un cierre temporal del gobierno. Esto se debe a que el financiamiento de la Administración del Seguro Social proviene de los impuestos sobre la nómina, lo que le permite continuar con los pagos de manera regular.

Incluso si el Congreso no aprueba un nuevo presupuesto y se produce una interrupción de los fondos federales, los pagos de Seguro Social y el Seguro de Ingreso Suplementario (SSI) seguirán realizándose sin cambios, tal como lo ha confirmado la SSA.

Aunque los pagos continuarán como de costumbre, algunos servicios administrativos podrían verse afectados, como la emisión de nuevas tarjetas o la atención en las oficinas locales. Sin embargo, estos son servicios secundarios que no afectarán la puntualidad de los pagos de jubilación, discapacidad y sobrevivientes.