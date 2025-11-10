Aviso importante: desde mediados de este año, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) ha decidido establecer una colaboración con Palantir Technologies, una firma de software originaria de Denver y cofundada por el magnate Peter Thiel.

Cabe resaltar que esta alianza tiene como finalidad poder implementar la inteligencia artificial y técnicas de minería de datos para detectar, seguir y deportar a los extranjeros indocumentados en el país de Donald Trump. A continuación, más detalles sobre esta plataforma y mucho más.

A partir de ahora, utilizarán este sistema para rastrear movimientos de inmigrantes

Palantir, antes del 25 de septiembre de este año, entregó un prototipo de su plataforma ImmigrationOS, con un contrato que se extenderá hasta septiembre de 2027. Según el portal 'americanimmigrationcouncil.org', ICE destinó cerca de 30 millones de dólares a esta tecnología.

ImmigrationOS, al igual que otros sistemas desarrollados por Palantir, es el encargado de recopilar grandes volúmenes de datos, detectar patrones y señalar a individuos que cumplan con ciertos criterios. Esta situación ha generado inquietudes sobre su posible repercusión en las libertades civiles en Estados Unidos.

La preocupación se intensifica al conocerse que Stephen Miller, quien fue un actor clave en la política migratoria durante la administración Trump, tuvo una participación financiera significativa en Palantir, lo que plantea serios conflictos de interés en la implementación de esta tecnología gubernamental.

El plan, que fue reportado inicialmente por Business Insider, ocasionó acciones legales por parte de defensores de la privacidad y los derechos laborales, y ha suscitado interrogantes sobre la precisión, equidad y derechos civiles involucrados.

La importancia de Palantir y su función en EE. UU.

Si bien, Palantir señala que su función se limita al desarrollo de herramientas y no a la creación de políticas, la estructura de un sistema de inteligencia artificial —que abarca la integración de datos, la identificación de personas y la activación de acciones— implica decisiones políticas.

Vale mencionar que la concepción de ImmigrationOS requiere determinar qué datos se consideran relevantes, qué situaciones generan alertas y qué información se omite, esto con la finalidad de hallar a las personas extranjeras. Los sistemas Palantir extraen datos de diversas bases de datos gubernamentales de los mismos.

En tanto, ImmigrationOS es la herramienta de control migratorio de próxima generación del ICE.