TENSIÓN en EE. UU.: Trump recibe ABUCHEOS Y APLAUSOS en el partido de la NFL entre los Washington Commanders y los Detroit Lions

El domingo 9 de noviembre, el presidente Donald Trump hizo historia al asistir a un partido de temporada regular de la NFL, algo que ningún presidente en funciones había hecho desde 1978. Su visita generó reacciones encontradas entre los asistentes y constituyó un momento mediático que combinó deporte, política y ceremonias patrióticas.

Trump asistió al partido de la NFL entre Commanders y Lions.

Donald Trump recibe abucheos y aplausos en el partido de la NFL entre los Washington Commanders y los Detroit Lions

Según informa NBC News, la aparición de Trump en la cabina del estadio provocó un "rugido casi ensordecedor" del público, que alternaba vítores, abucheos, gestos obscenos y aplausos.

Videos publicados por medios como El Universal y Latinus_US muestran cómo los aficionados reaccionaban mientras el presidente saludaba desde la ventana de la cabina, acompañado por el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson.

Durante el partido, un jugador de los Lions imitó el característico baile de Trump tras anotar un touchdown, generando un momento viral que se volvió ampliamente comentado en redes sociales.

Trump en medios y ceremonias durante el partido

El presidente también participó en la transmisión del tercer cuarto por Fox, donde habló sobre su experiencia como jugador en la Academia Militar de Nueva York y opinó sobre los mariscales de campo actuales. "Tienes los triunfos y los problemas, y tienes que superar los problemas para alcanzar los triunfos", comentó Trump sobre su afición a los deportes, según informó USA Today.

Además, dirigió un espectáculo de medio tiempo con temática del Día de los Veteranos y leyó un juramento de alistamiento de las fuerzas armadas, lo que provocó nuevamente abucheos y aplausos entre los asistentes.

Trump se convierte en el primer presidente en asistir a un partido de temporada regular de la NFL desde 1978

Con su asistencia, Trump se convirtió en el primer presidente en funciones en acudir a un partido de temporada regular de la NFL desde Jimmy Carter en 1978, un hecho que subraya su interés por los eventos deportivos.

Según informes recientes de NBC News, esta visita se produce poco después de que ESPN informara que el presidente desea que el nuevo estadio de los Washington Commanders lleve su nombre, un plan que ha generado debate tanto en el ámbito deportivo como político.

Desde su regreso a la Casa Blanca, Trump ha participado en varios eventos deportivos, incluyendo el Super Bowl LIX, el US Open y un partido de los Yankees, generando constantemente opiniones divididas entre fanáticos y críticos por igual.