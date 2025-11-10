- Hoy:
Frases por el Día de los veteranos 2025: 20 mensajes para agradecer y rendir homenaje a excombatientes en EE. UU.
En esta fecha muy especial, expresamos un total agradecimiento a los veteranos y a sus familias por su inquebrantable fortaleza y respaldo constante en EE. UU.
El Día de los Veteranos, celebrado el 11 de noviembre en Estados Unidos, representa una ocasión significativa para rendir homenaje a quienes, con valentía y compromiso, defendieron la libertad y la paz en el país americano.
En esta fecha importante, no solo se recuerda su sacrificio y servicio, sino que también se expresa respeto y gratitud hacia ellos. Una forma impactante de conmemorar este día es mediante el uso de frases que reconozcan su dedicación y gran trabajo por la patria. A continuación, se presentan algunos mensajes sincerps y poderosos que puedes aplicar en esta fecha.
Frases por el Día de los veteranos: 20 mensajes para rendir homenaje a excombatientes
- "Honramos su coraje y compromiso. Gracias por su servicio".
- "Su servicio y sacrificio nunca serán olvidados. ¡Feliz Día de los Veteranos".
- "Agradecemos su coraje y dedicación".
- "La verdadera grandeza de una nación se refleja en el respeto que brinda a sus veteranos".
- "La libertad tiene un precio, y estamos agradecidos por su dedicación desinteresada".
- "A todos los veteranos que lucharon por la paz y la justicia, les agradecemos profundamente en este día especial".
- "Su compromiso con nuestro país es verdaderamente heroico. Gracias por su servicio".
- "Por todo lo que han hecho, por todo lo que continúan haciendo, les decimos gracias".
- "Hoy honramos a los valientes hombres y mujeres que sirvieron a nuestra nación".
- "Gracias por tu servicio, tu valentía y tu compromiso. Hoy te honramos y recordamos tu dedicación al país".
- "A quienes han servido y continúan inspirándonos, les damos las gracias hoy y siempre. Feliz Día de los Veteranos".
- "Honramos tu sacrificio y dedicación para proteger nuestra libertad. Gracias por tu servicio".
- "Tu valor y sacrificio no pasan desapercibidos. Gracias por defendernos y mantenernos seguros".
- "A todos los veteranos que lucharon por la paz y la justicia, les agradecemos profundamente en este día especial".
- "Hoy recordamos a quienes dieron todo por nuestra libertad. Tu legado es nuestra inspiración. ¡Feliz Día de los Veteranos!".
- "Tu valentía y sacrificio representan lo mejor de nuestro país. ¡Gracias por tu servicio!".
- "Eres un verdadero ejemplo de honor y patriotismo. Hoy te recordamos y te honramos".
- "Gracias a quienes arriesgaron todo por el bien de todos. Hoy, los honramos con profundo respeto".
- "Tu servicio es un recordatorio del precio de la libertad. ¡Gracias, veteranos, por todo lo que hicieron!".
Frases para los veteranos y sus familias en esta fecha especial
- "A los veteranos y sus familias, gracias por ser ejemplo de fortaleza. La nación les debe un respeto inmenso".
- "Los veteranos y sus seres queridos son la columna que sostiene nuestra libertad. Hoy les damos nuestro más sincero agradecimiento".
- "A las familias que apoyaron a quienes dieron todo por la patria, gracias por su amor y su fortaleza".
- "La valentía no solo está en el campo de batalla, también está en el apoyo de cada familia. Hoy los honramos a todos".
- "A los héroes y a sus familias: este país jamás olvidará su dedicación y sacrificio".
