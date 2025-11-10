0
Frases por el Día de los veteranos 2025: 20 mensajes para agradecer y rendir homenaje a excombatientes en EE. UU.

En esta fecha muy especial, expresamos un total agradecimiento a los veteranos y a sus familias por su inquebrantable fortaleza y respaldo constante en EE. UU.

Frases por el Día de los veteranos: 20 mensajes para rendir homenaje a excombatientes.
Frases por el Día de los veteranos: 20 mensajes para rendir homenaje a excombatientes. | Composición Líbero / Melanni Miranda.
El Día de los Veteranos, celebrado el 11 de noviembre en Estados Unidos, representa una ocasión significativa para rendir homenaje a quienes, con valentía y compromiso, defendieron la libertad y la paz en el país americano.

En esta fecha importante, no solo se recuerda su sacrificio y servicio, sino que también se expresa respeto y gratitud hacia ellos. Una forma impactante de conmemorar este día es mediante el uso de frases que reconozcan su dedicación y gran trabajo por la patria. A continuación, se presentan algunos mensajes sincerps y poderosos que puedes aplicar en esta fecha.

    1. "Honramos su coraje y compromiso. Gracias por su servicio".
    2. "Su servicio y sacrificio nunca serán olvidados. ¡Feliz Día de los Veteranos".
    3. "Agradecemos su coraje y dedicación".
    4. "La verdadera grandeza de una nación se refleja en el respeto que brinda a sus veteranos".
    5. "La libertad tiene un precio, y estamos agradecidos por su dedicación desinteresada".
    6. "A todos los veteranos que lucharon por la paz y la justicia, les agradecemos profundamente en este día especial".
    7. "Su compromiso con nuestro país es verdaderamente heroico. Gracias por su servicio".
    8. "Por todo lo que han hecho, por todo lo que continúan haciendo, les decimos gracias".
    9. "Hoy honramos a los valientes hombres y mujeres que sirvieron a nuestra nación".
    11. "Gracias por tu servicio, tu valentía y tu compromiso. Hoy te honramos y recordamos tu dedicación al país".
    12. "A quienes han servido y continúan inspirándonos, les damos las gracias hoy y siempre. Feliz Día de los Veteranos".
    13. "Honramos tu sacrificio y dedicación para proteger nuestra libertad. Gracias por tu servicio".
    14. "Tu valor y sacrificio no pasan desapercibidos. Gracias por defendernos y mantenernos seguros".
    15. "A todos los veteranos que lucharon por la paz y la justicia, les agradecemos profundamente en este día especial".
    16. "Hoy recordamos a quienes dieron todo por nuestra libertad. Tu legado es nuestra inspiración. ¡Feliz Día de los Veteranos!".
    17. "Tu valentía y sacrificio representan lo mejor de nuestro país. ¡Gracias por tu servicio!".
    18. "Eres un verdadero ejemplo de honor y patriotismo. Hoy te recordamos y te honramos".
    19. "Gracias a quienes arriesgaron todo por el bien de todos. Hoy, los honramos con profundo respeto".
    20. "Tu servicio es un recordatorio del precio de la libertad. ¡Gracias, veteranos, por todo lo que hicieron!".
Frases para los veteranos y sus familias en esta fecha especial

    1. "A los veteranos y sus familias, gracias por ser ejemplo de fortaleza. La nación les debe un respeto inmenso".
    2. "Los veteranos y sus seres queridos son la columna que sostiene nuestra libertad. Hoy les damos nuestro más sincero agradecimiento".
    3. "A las familias que apoyaron a quienes dieron todo por la patria, gracias por su amor y su fortaleza".
    4. "La valentía no solo está en el campo de batalla, también está en el apoyo de cada familia. Hoy los honramos a todos".
    5. "A los héroes y a sus familias: este país jamás olvidará su dedicación y sacrificio".
