Prepárate para el examen de la licencia de conducir en Illinois 2025: Estas son las actualizaciones para la renovación

Illinois actualizará sus normas de licencias de conducir con la nueva Ley de Seguridad Vial y Equidad (HB 1226), que introduce modificaciones en los procesos de renovación, especialmente para conductores mayores. Estas medidas buscan adaptar la regulación a datos recientes sobre seguridad vial y desempeño de conductores de edad avanzada.

Examen para licencia de conducir Illinois 2025

Estas son las actualizaciones sobre la renovación de licencias de conducir en Illinois

La Ley de Seguridad Vial y Equidad de Illinois, HB 1226, convertida en la Ley Pública 104-0169, ajusta las edades para evaluaciones obligatorias y define quiénes deben acudir en persona al DMV. Según la normativa:"La obligación de renovar en persona se elevará de los 75 a los 79 años o más."

"El examen práctico de manejo obligatorio se exigirá únicamente a los conductores de 87 años o más, quienes deberán demostrar su capacidad para conducir de forma segura."

La legislación busca "armonizar la regulación estatal con datos recientes sobre siniestralidad y desempeño de conductores mayores." Estudios citados durante la discusión legislativa indican que los conductores de edad avanzada mantienen tasas de accidentes más bajas que otros grupos.

Requisitos específicos para conductores mayores al renovar su licencia en Illinois

Los conductores de 79 años o más deberán presentarse personalmente en el DMV para renovar su licencia. Para quienes tengan 87 años o más, la prueba práctica será obligatoria y anual, evaluando control del vehículo y cumplimiento de normas de tránsito.

Excepción: los titulares de licencias comerciales (CDL) seguirán sometiéndose a examen práctico desde los 75 años, debido a "las responsabilidades asociadas al transporte de pasajeros o carga."

Nuevo mecanismo de reporte familiar sobre capacidad para conducir

HB 1226 introduce un procedimiento que permite a familiares reportar posibles limitaciones médicas que afecten la seguridad al conducir. "Los familiares inmediatos, cónyuges, padres, abuelos, hermanos o hijos, podrán presentar información escrita cuando consideren que un conductor enfrenta una condición médica que compromete su capacidad para operar un vehículo."

Ejemplos de estas condiciones incluyen alcoholismo crónico, uso habitual de narcóticos o enfermedades neurológicas que afectan reflejos o visión. Los reportes deben ser escritos y con nombre del remitente; no se aceptan informes anónimos. La ley protege legalmente a quienes presenten estos reportes de buena fe.

¿Cuándo entran en vigor las actualizaciones?

Aunque la ley fue firmada el 15 de agosto de 2025 por el gobernador JB Pritzker, su vigencia inicia el 1° de julio de 2026. Hasta entonces, las renovaciones se realizarán bajo las reglas previas: renovación presencial desde los 75 años y examen práctico a los 79 años o más.

El Departamento del Secretario de Estado de Illinois será responsable de aplicar los cambios, incluyendo "la actualización de formularios, procedimientos de evaluación y mecanismos de registro."

¿Cuántas preguntas tiene el examen de licencia de conducir en Illinois 2025?

El examen para obtener la licencia de conducir en Illinois incluye tres partes: "una prueba teórica, una evaluación visual y una práctica de manejo". Estos requisitos siguen vigentes para quienes solicitan un permiso por primera vez.

El examen teórico, según la Secretaría de Estado de Illinois (SOS), contiene 35 preguntas, y se requiere responder correctamente a 28 para aprobar, es decir, un 80% de aciertos.