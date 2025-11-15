Walmart dice ADIÓS: CEO Doug McMillon deja la compañía mientras sus acciones reflejan una década de desafíos

Walmart anunció la salida de su CEO, Doug McMillon, quien dejará la compañía después de más de diez años al frente. Su gestión, iniciada en 2014, estuvo marcada por bajadas en las acciones, inversiones en comercio electrónico y un contexto competitivo desafiante.

Se sabe que las acciones de Walmart cayeron aproximadamente un 3% durante las operaciones previas a la apertura del mercado, reflejando parte de la volatilidad y los desafíos que la compañía enfrentó a lo largo del mandato de Doug McMillon como CEO.

Década de liderazgo con altibajos financieros

Durante su mandato, McMillon consolidó Walmart con más de 10,000 tiendas y 2,1 millones de empleados en todo el mundo, impulsando el comercio electrónico y diversificando ingresos mediante publicidad digital y ventas internacionales.

Sin embargo, estas estrategias no evitaron la volatilidad en la Bolsa, con bajadas que incluyen caídas de alrededor del 3 %, reflejo de los desafíos que enfrentó la compañía a lo largo de su gestión.

Analistas señalan que, aunque Walmart aumentó sus ventas un 5,1% en el último año, las fluctuaciones en las acciones evidencian la presión constante del mercado, la competencia creciente y los cambios en el comportamiento del consumidor. Las bajadas bursátiles recordaron que la rentabilidad no siempre acompañó la expansión global de la empresa.

McMillon seguirá vinculado hasta 2027

Aunque Doug McMillon dejará el cargo de CEO de Walmart a comienzos del próximo año, la compañía anunció que continuará desempeñándose como asesor estratégico hasta principios de 2027. Esta decisión permitirá que su experiencia y conocimiento del negocio sigan influyendo en proyectos clave, asegurando cierta continuidad durante la transición hacia la nueva dirección.

Durante este período de asesoría, McMillon participará en la planificación de iniciativas de comercio electrónico, publicidad digital y expansión internacional, áreas que caracterizaron su mandato. Su rol permitirá acompañar al nuevo CEO, John Furner, mientras asume la responsabilidad global, asegurando que las estrategias en marcha no pierdan impulso y que los aprendizajes acumulados durante la última década sigan guiando las decisiones de la empresa.