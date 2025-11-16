- Hoy:
PELIGRO TOTAL en estacionamiento de Walmart Airmont: nuevas imágenes del brutal accidente de autobús
El chófer del autobús sufrió una emergencia médica, perdió el control del vehículo y colisionó con tres automóviles en el estacionamiento de Walmart.
Un accidente de autobús en Ramapo conmocionó a los residentes de Airmont el sábado por la noche, cuando un autobús perdió el control y chocó contra varios automóviles en el estacionamiento de Walmart de Airmont. Aunque no se registraron heridos, el incidente destacó la importancia de la seguridad vial y de la rápida respuesta de los servicios de emergencia ante situaciones médicas.
PUEDES VER: MUCHA ATENCIÓN en Walmart: reportan que una mujer apuntó con un arma a personas en el estacionamiento
Accidente en Walmart: conductor sufre emergencia médica y choca contra autos
Según informó el Departamento de Policía de Ramapo, el accidente ocurrió alrededor de las 7:30 p.m. "El conductor del autobús sufrió una emergencia médica antes de perder el control y colisionar con varios automóviles", explicaron las autoridades.
El autobús no transportaba pasajeros en el momento del accidente, lo que evitó lesiones a terceros. News 12 Westchester confirmó: "El conductor ya ha sido dado de alta del hospital y está en su casa". Los equipos de emergencia llegaron rápidamente al estacionamiento de Walmart de Airmont para atender al conductor y evaluar los daños en los vehículos afectados.
Nuevas imágenes del accidente de autobús en Walmart Airmont
Investigación en curso sobre accidente de autobús Ramapo
El Departamento de Policía de Ramapo continúa investigando el accidente de autobús para determinar las circunstancias exactas que llevaron al choque. Hasta el momento, se ha confirmado que el autobús impactó al menos tres vehículos en el estacionamiento de Walmart.
"Estamos evaluando la situación y recopilando evidencia para asegurar que se comprendan todas las circunstancias del accidente", añadieron desde la policía. Se recomienda a los conductores que transiten cerca del área del Walmart de Airmont mantener precaución mientras se completa la investigación.
Este accidente de autobús en Ramapo resalta la rapidez de respuesta de los servicios de emergencia ante situaciones inesperadas y la importancia de implementar medidas preventivas en estacionamientos concurridos.
