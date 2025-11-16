- Hoy:
- Partidos de hoy
- Portugal vs Armenia
- América de Cali vs Atlético Nacional
- Italia vs Noruega
- Azerbaiyán vs Francia
- Universitario
- Alianza Lima
- Tabla Liga 1
- Tabla Liga de Vóley
- Feriados
INDIGACIÓN en Walmart de Pensilvania: mujer es arrestada por abandonar a un menor en el estacionamiento
La mujer de 37 años es pareja de un sujeto que ha causado más de un problema con la ley, pero en la actualidad está prófugo por delitos como posesión de drogas.
Agentes policiales detuvieron a una mujer de 36 años que responde al nombre de Ali Lyn Marinkov luego de ser buscada por abandonar a un menor en el Walmart en el municipio de Lebanon, en Pensilvania.
PUEDES VER: ALERTA usuarios: el metro cambia para siempre y así será el nuevo sistema de pago y la fecha en que será obligatorio
Una mamá con antecedentes
El arresto tuvo lugar mientras la mujer en mención conducía un Jeep color gris por la cuadra 400 de West Main Street, en Annville cuando el reloj marcaba las 8:29 de la mañana del sábado 15 de noviembre , según lo informado por la Policía Regional del Condado de Western Lebanon.
Sin embargo, los agentes del orden descubrieron que Marinkov cuenta con una orden arresto vigente del Departamento del Sheriff del Condado de Lebanon ¿El motivo? no asistir al tribunal por un caso previo en el cual puso en peligro la integridad de un menor de edad.
Ali Lyn Marinkov, de 36 años.
La mujer fue traslada al Centro de Detención Central del Condado de Lebanon, donde, además, se le impuso una multa por conducir con la licencia suspendida.
La sentencia para la madre negligente
Al indagar sobre el caso del menor abandonado, los investigadores revelaron al Daily Voice de Lebanon, que este suceso tuvo lugar el pasado 6 de julio pasado en el Walmart de la calle Eats Lehman (municipio Northe Lebanon). Al promediar las 8:30 p.m., policías llegaron al lugar al ser alertados de que un pequeño estaba solo dentro de un vehículo.
El reporte policial señala que el auto no tenía seguro, con el motor apagado, con el niño llorando al encontrarse solo sin un mayor que vele por él. Se sabe que pasaron unos 45 minutos antes que Marinkov regresara al lugar. En ese momento, fue acusada por el delito grave de poner en peligro el bienestar de un menor y dejarlo desatendido.
Un padre buscado por la policía
Sin embargo, el menor en mención no solo tiene la mala fortuna de contar con una madre así, sino que su padre tiene antecedentes mucho más preocupantes. Se trata de Joshua Erausquin-Maysonet de 37 años, quien es buscado por la Policía Regional del Condado de Lebanon por un altercado en el bar Rutter´s el 23 de agosto, causando daño a la propiedad en estado de ebriedad, además de poseer drogas.
Joshua Erausquin-Maysonet, de 37 años.
- 1
MUCHA ATENCIÓN en Walmart: reportan que una mujer apuntó con un arma a personas en el estacionamiento
- 2
MUCHA ATENCIÓN con Walmart: esto pasará, a partir de AHORA, tras la alarmante renuncia del director ejecutivo Doug McMillon
- 3
ALERTA en Walmart de Concord: reportan el hallazgo de dos personas muertas en estacionamiento y testigo hace revelación
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Perulandia
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa
PRECIOS/ 37.90