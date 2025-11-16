INDIGACIÓN en Walmart de Pensilvania: mujer es arrestada por abandonar a un menor en el estacionamiento

Agentes policiales detuvieron a una mujer de 36 años que responde al nombre de Ali Lyn Marinkov luego de ser buscada por abandonar a un menor en el Walmart en el municipio de Lebanon, en Pensilvania.

Una mamá con antecedentes

El arresto tuvo lugar mientras la mujer en mención conducía un Jeep color gris por la cuadra 400 de West Main Street, en Annville cuando el reloj marcaba las 8:29 de la mañana del sábado 15 de noviembre , según lo informado por la Policía Regional del Condado de Western Lebanon.

Sin embargo, los agentes del orden descubrieron que Marinkov cuenta con una orden arresto vigente del Departamento del Sheriff del Condado de Lebanon ¿El motivo? no asistir al tribunal por un caso previo en el cual puso en peligro la integridad de un menor de edad.

Ali Lyn Marinkov, de 36 años.

La mujer fue traslada al Centro de Detención Central del Condado de Lebanon, donde, además, se le impuso una multa por conducir con la licencia suspendida.

La sentencia para la madre negligente

Al indagar sobre el caso del menor abandonado, los investigadores revelaron al Daily Voice de Lebanon, que este suceso tuvo lugar el pasado 6 de julio pasado en el Walmart de la calle Eats Lehman (municipio Northe Lebanon). Al promediar las 8:30 p.m., policías llegaron al lugar al ser alertados de que un pequeño estaba solo dentro de un vehículo.

El reporte policial señala que el auto no tenía seguro, con el motor apagado, con el niño llorando al encontrarse solo sin un mayor que vele por él. Se sabe que pasaron unos 45 minutos antes que Marinkov regresara al lugar. En ese momento, fue acusada por el delito grave de poner en peligro el bienestar de un menor y dejarlo desatendido.

Un padre buscado por la policía

Sin embargo, el menor en mención no solo tiene la mala fortuna de contar con una madre así, sino que su padre tiene antecedentes mucho más preocupantes. Se trata de Joshua Erausquin-Maysonet de 37 años, quien es buscado por la Policía Regional del Condado de Lebanon por un altercado en el bar Rutter´s el 23 de agosto, causando daño a la propiedad en estado de ebriedad, además de poseer drogas.