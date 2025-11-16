ALERTA usuarios: el metro cambia para siempre y así será el nuevo sistema de pago y la fecha en que será obligatorio

La Autoridad Metropolitana de Transporte (MTA) confirmó un giro histórico en la forma de viajar por el metro de Nueva York. La tradicional MetroCard, usada por millones durante décadas, será retirada del sistema para ceder el paso a los pagos sin contacto, que ahora se convierten en el método oficial y permanente para acceder al transporte.

El adiós a la MetroCard: fechas claves

La MTA informó que la venta de MetroCards finalizará el 31 de diciembre de este año, marcando el inicio del proceso de despedida. Aunque las tarjetas seguirán funcionando durante 2026, ya no podrán recargarse una vez que se agote el saldo. Además, quienes pierdan su tarjeta no podrán solicitar un reemplazo.

Desde 2026, viajar en el metro de Nueva York requerirá usar OMNY o dispositivos sin contacto

Las autoridades recomiendan utilizar el dinero cargado antes de la fecha límite, aunque los usuarios tendrán dos años para pedir un reembolso o transferir los fondos a otro método.

Así se deberá pagar el metro a partir de ahora

El nuevo sistema de pago estará completamente basado en tecnología sin contacto. Los pasajeros podrán elegir entre varias opciones:

Tarjeta de crédito

Tarjeta de débito

Teléfono inteligente

Reloj o dispositivo portátil

Tarjeta OMNY

Con estos métodos, el sistema aplicará automáticamente el tope semanal de 34 dólares en viajes de metro y autobuses locales, siempre que se utilice el mismo dispositivo o tarjeta para validar.

Este cambio marca una transición definitiva hacia un sistema más rápido, digital y sin necesidad de tarjetas físicas, redefiniendo por completo la experiencia de viajar en la ciudad.