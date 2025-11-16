0

ALERTA usuarios: el metro cambia para siempre y así será el nuevo sistema de pago y la fecha en que será obligatorio

La MTA confirma el fin de la MetroCard y la transición total a pagos sin contacto, que serán obligatorios desde 2026 en el metro de Nueva York.

Dara Rojas
La MetroCard se despide para dar paso definitivo a los pagos sin contacto
La MetroCard se despide para dar paso definitivo a los pagos sin contacto | Composición: Líbero/ Dara Rojas
COMPARTIR

La Autoridad Metropolitana de Transporte (MTA) confirmó un giro histórico en la forma de viajar por el metro de Nueva York. La tradicional MetroCard, usada por millones durante décadas, será retirada del sistema para ceder el paso a los pagos sin contacto, que ahora se convierten en el método oficial y permanente para acceder al transporte.

Nuevos salarios buscan atraer choferes y estabilizar el transporte escolar en Houston

PUEDES VER: ATENCIÓN ciudadanos en Houston: suben salarios y abren vacantes para nuevos choferes de autobús escolares

El adiós a la MetroCard: fechas claves

La MTA informó que la venta de MetroCards finalizará el 31 de diciembre de este año, marcando el inicio del proceso de despedida. Aunque las tarjetas seguirán funcionando durante 2026, ya no podrán recargarse una vez que se agote el saldo. Además, quienes pierdan su tarjeta no podrán solicitar un reemplazo.

Metrocard

Desde 2026, viajar en el metro de Nueva York requerirá usar OMNY o dispositivos sin contacto

Las autoridades recomiendan utilizar el dinero cargado antes de la fecha límite, aunque los usuarios tendrán dos años para pedir un reembolso o transferir los fondos a otro método.

Así se deberá pagar el metro a partir de ahora

El nuevo sistema de pago estará completamente basado en tecnología sin contacto. Los pasajeros podrán elegir entre varias opciones:

  • Tarjeta de crédito
  • Tarjeta de débito
  • Teléfono inteligente
  • Reloj o dispositivo portátil
  • Tarjeta OMNY

Con estos métodos, el sistema aplicará automáticamente el tope semanal de 34 dólares en viajes de metro y autobuses locales, siempre que se utilice el mismo dispositivo o tarjeta para validar.

Este cambio marca una transición definitiva hacia un sistema más rápido, digital y sin necesidad de tarjetas físicas, redefiniendo por completo la experiencia de viajar en la ciudad.

Lo más visto

  1. MUCHA ATENCIÓN en Walmart: reportan que una mujer apuntó con un arma a personas en el estacionamiento

  2. MUCHA ATENCIÓN con Walmart: esto pasará, a partir de AHORA, tras la alarmante renuncia del director ejecutivo Doug McMillon

  3. ALERTA en Walmart de Concord: reportan el hallazgo de dos personas muertas en estacionamiento y testigo hace revelación

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Estados Unidos

Estados Unidos

Fútbol Peruano