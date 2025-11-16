- Hoy:
- Partidos de hoy
- Portugal vs Armenia
- América de Cali vs Atlético Nacional
- Italia vs Noruega
- Azerbaiyán vs Francia
- Universitario
- Alianza Lima
- Tabla Liga 1
- Tabla Liga de Vóley
- Feriados
ALERTA usuarios: el metro cambia para siempre y así será el nuevo sistema de pago y la fecha en que será obligatorio
La MTA confirma el fin de la MetroCard y la transición total a pagos sin contacto, que serán obligatorios desde 2026 en el metro de Nueva York.
La Autoridad Metropolitana de Transporte (MTA) confirmó un giro histórico en la forma de viajar por el metro de Nueva York. La tradicional MetroCard, usada por millones durante décadas, será retirada del sistema para ceder el paso a los pagos sin contacto, que ahora se convierten en el método oficial y permanente para acceder al transporte.
PUEDES VER: ATENCIÓN ciudadanos en Houston: suben salarios y abren vacantes para nuevos choferes de autobús escolares
El adiós a la MetroCard: fechas claves
La MTA informó que la venta de MetroCards finalizará el 31 de diciembre de este año, marcando el inicio del proceso de despedida. Aunque las tarjetas seguirán funcionando durante 2026, ya no podrán recargarse una vez que se agote el saldo. Además, quienes pierdan su tarjeta no podrán solicitar un reemplazo.
Desde 2026, viajar en el metro de Nueva York requerirá usar OMNY o dispositivos sin contacto
Las autoridades recomiendan utilizar el dinero cargado antes de la fecha límite, aunque los usuarios tendrán dos años para pedir un reembolso o transferir los fondos a otro método.
Así se deberá pagar el metro a partir de ahora
El nuevo sistema de pago estará completamente basado en tecnología sin contacto. Los pasajeros podrán elegir entre varias opciones:
- Tarjeta de crédito
- Tarjeta de débito
- Teléfono inteligente
- Reloj o dispositivo portátil
- Tarjeta OMNY
Con estos métodos, el sistema aplicará automáticamente el tope semanal de 34 dólares en viajes de metro y autobuses locales, siempre que se utilice el mismo dispositivo o tarjeta para validar.
Este cambio marca una transición definitiva hacia un sistema más rápido, digital y sin necesidad de tarjetas físicas, redefiniendo por completo la experiencia de viajar en la ciudad.
- 1
MUCHA ATENCIÓN en Walmart: reportan que una mujer apuntó con un arma a personas en el estacionamiento
- 2
MUCHA ATENCIÓN con Walmart: esto pasará, a partir de AHORA, tras la alarmante renuncia del director ejecutivo Doug McMillon
- 3
ALERTA en Walmart de Concord: reportan el hallazgo de dos personas muertas en estacionamiento y testigo hace revelación
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Perulandia
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa
PRECIOS/ 37.90