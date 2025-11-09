EXCELENTE noticia para ciudadanos en Nueva York: empresario DONA tarjetas de regalo ante la falta del SNAP

Ante la falta de pago de los cupones del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP), cientos de familias en Nueva York quedaron sin su principal apoyo alimentario. La suspensión temporal del beneficio, provocada por la falta de fondos federales, generó preocupación entre los beneficiarios que dependen de esta ayuda para cubrir necesidades básicas.

En medio de esta situación, Jeff Knauss, empresario del sector de la inteligencia artificial (IA), decidió actuar. A través de una campaña de recaudación en la plataforma GoFundMe, reunió más de US$200.000 para ofrecer alivio a las personas afectadas. Su propuesta consistió en distribuir tarjetas de regalo de Wegmans de hasta US$150 para los hogares más necesitados.

Una recaudación que superó las expectativas

El empresario inició la colecta con un fondo personal de US$10.000, con la meta de "ayudar a las familias afectadas por el cierre de SNAP". La respuesta fue inmediata: más de 30.000 personas se inscribieron para recibir la ayuda en tan solo unos días. Ante la gran demanda, Knauss decidió cerrar las inscripciones para garantizar una distribución justa y transparente.

Empresario dona tarjetas de regalo en Nueva York ante la falta del SNAP.

Finalmente, alrededor de 1000 familias fueron seleccionadas para recibir las tarjetas de regalo. Del total recaudado, US$150.000 se destinarán directamente a los beneficiarios, mientras que el resto se entregará a organizaciones sin fines de lucro como Food Bank of Central New York y Foodlink, fortaleciendo así la red de apoyo alimentario en el estado.

Entrega segura y sin fraudes

Los beneficiarios deben retirar las tarjetas de regalo en formato físico en las tiendas Wegmans de Syracuse y Rochester, una medida implementada para evitar fraudes y garantizar que la ayuda llegue a quienes realmente la necesitan. Knauss subrayó la importancia de mantener un proceso transparente y seguro en medio de la emergencia social.

Mientras tanto, el cierre del gobierno federal mantiene suspendido el pago del SNAP en varios estados, lo que afecta a miles de familias. En este contexto, iniciativas como la de Knauss, junto a otras similares en lugares como Newark, representan un respiro para quienes más lo necesitan.