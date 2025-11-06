BUENAS NOTICIAS para ciudadanos en EE. UU.: Casa Blanca asegura pagos parciales de SNAP pese a amenaza de Trump

La Casa Blanca confirmó este martes que seguirá adelante con los pagos parciales de SNAP, garantizando la continuidad de la ayuda alimentaria a millones de ciudadanos en EE. UU., pese a la amenaza del presidente Donald Trump de retener los beneficios federales. La secretaria de prensa, Karoline Leavitt, señaló que el Gobierno cumplirá plenamente con la orden judicial que exige mantener activos algunos beneficios del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria.

La decisión permite que cerca de 42 millones de estadounidenses continúen recibiendo sus cupones de alimentos, evitando un corte abrupto durante el cierre del Gobierno. Gracias al uso de un fondo de contingencia de aproximadamente 5.000 millones de dólares, los beneficios SNAP comenzarán a distribuirse de inmediato, garantizando asistencia a las familias que dependen de este programa para cubrir necesidades básicas.

El USDA emitió una guía para que los estados puedan distribuir los pagos parciales de SNAP, asegurando que la asistencia alimentaria llegue a quienes más lo necesitan. Esta medida evita que millones de ciudadanos se queden sin recursos para comprar alimentos esenciales mientras el Gobierno mantiene el cierre parcial.

La secretaria de prensa, Karoline Leavitt, afirmó que los beneficios SNAP se están entregando "tan rápido como sea posible", cumpliendo con la orden judicial y garantizando la estabilidad del programa. Este respaldo parcial refuerza la seguridad alimentaria de los hogares en EE. UU. y mitiga el impacto de las amenazas previas de Trump de suspender la ayuda federal.

Conflicto legal y próximos pasos en los tribunales federales

Mientras tanto, un juez federal en Rhode Island revisará una solicitud para obligar al Gobierno de Trump a proporcionar los beneficios SNAP completos de noviembre. Los demandantes argumentan que retener la ayuda alimentaria perjudica a familias que dependen de los cupones de alimentos y que este acto podría tener motivaciones políticas.

La coalición legal busca que se utilicen fondos arancelarios no empleados, originalmente destinados a programas de nutrición infantil, para cubrir los beneficios SNAP completos. El enfrentamiento en los tribunales refleja la tensión entre las órdenes judiciales, la administración de Trump y la necesidad de garantizar que la asistencia alimentaria llegue a millones de estadounidenses que dependen del programa.