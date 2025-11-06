Donald Trump ALERTA a Nueva York: arremete contra las políticas de Zohran Mamdani y asegura que se "hará cargo"

Donald Trump no se quedó de brazos cruzados y lanzó un duro mensaje contra el nuevo alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani. Durante su intervención en el American Business Forum, el expresidente calificó al político de "comunista", generando revuelo entre sus seguidores y críticos por igual.

El testimonio de Trump coincidió con el aniversario de su reelección y estuvo cargado de advertencias sobre la ideología comunista, la cual, según sus palabras, representa una amenaza directa para la seguridad y el futuro de la Gran Manzana.

Donald Trump arremete contra Zohran Mamdani y su agenda izquierdista

Donald Trump se mostró muy fastidiado mientras criticaba la agenda de izquierda de Zohran Mamdani, cuyo plan incluye aumentar los impuestos a las familias ricas para financiar el transporte público gratuito y programas sociales universales.

Donald Trump arremete contra el nuevo alcalde de Nueva York.

"Los demócratas instauraron a un comunista como alcalde de Nueva York. Han perdido el sentido común", señaló Trump. "Nos haremos cargo", sentenció, asegurando que Nueva York ha perdido su soberanía.

Donald Trump celebra la economía y advierte contra el comunismo en Nueva York

Durante su discurso, Donald Trump resaltó la llamada "edad dorada" de la economía estadounidense, destacando que hoy el país cuenta con la economía más fuerte, fronteras más robustas y el mejor espíritu del mundo. Aseguró que más estadounidenses están trabajando que nunca y que la inflación "se está reduciendo rápidamente". Además, prometió que el precio del combustible "volverá pronto a los dos dólares por galón" y reafirmó que mientras él esté en la Casa Blanca, Estados Unidos no se convertirá en un país comunista.

Trump también criticó las políticas de redistribución de riqueza promovidas por Zohran Mamdani y otros demócratas de izquierda, argumentando que estas medidas "castigan el éxito" y afectan la competitividad. Advirtió que Miami será el refugio de quienes huyan del comunismo instaurado en Nueva York, y sentenció que la elección es clara: sentido común o comunismo, reafirmando su postura contra la agenda izquierdista en la ciudad.