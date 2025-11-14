- Hoy:
ATENCIÓN ciudadanos en Houston: suben salarios y abren vacantes para nuevos choferes de autobús escolares
Tomball ISD sube salarios y abre plazas para choferes, mientras Crosby ISD ajusta horarios por la falta de conductores en Houston.
El área metropolitana de Houston vuelve a mover sus fichas ante la escasez de conductores de autobuses escolares. El Distrito Escolar Independiente de Tomball (Tomball ISD) confirmó un aumento salarial y la apertura inmediata de nuevas vacantes, una estrategia que busca reforzar un servicio clave para miles de estudiantes a partir del sábado 15 de noviembre.
PUEDES VER: PELIGRO en Estados Unidos: Proponen sacar del mercado gomitas y bebidas con THC bajo nueva ley de gasto federal
Familias deberán adaptarse a los nuevos horarios escolares anunciados por Crosby ISD.
Nuevas tarifas para atraer choferes
Tomball ISD actualizó por completo su escala salarial:
- US$25 por hora para conductores con licencia comercial (CDL).
- US$20 para choferes en entrenamiento.
- US$22 para sustitutos.
- US$17 para quienes todavía no tienen la CDL.
El distrito explicó que este ajuste responde a un problema nacional: cada vez es más difícil contratar y mantener personal para el transporte escolar, un servicio que no puede detenerse.
Cómo aplicar a las vacantes en Tomball ISD
La convocatoria ya está abierta. Los interesados deben completar su solicitud en el sitio oficial del distrito y cumplir con requisitos como:
- Historial de manejo favorable.
- Disposición para trabajar con menores.
- Certificaciones médica y estatal vigentes.
- Licencia con permiso para transportar pasajeros.
Para facilitar el proceso, el distrito incluso ofrece apoyo a quienes aún no poseen una CDL, con el objetivo de ampliar el grupo de aspirantes y garantizar la capacitación adecuada.
Otro distrito ajusta horarios por falta de personal
La escasez de choferes también impacta en otras zonas de Houston. El Distrito Escolar Independiente de Crosby (Crosby ISD) anunció que desde el 6 de enero de 2026 entrará en vigencia un nuevo horario escolar y un sistema reorganizado de rutas para evitar retrasos recurrentes.
La superintendente del distrito, Paula Patterson, explicó que, pese a las opiniones divididas entre las familias, la situación requería decisiones rápidas para mejorar el servicio. Además, Crosby ISD analiza incentivos económicos similares a los de Tomball, incluida la posibilidad de un aumento salarial que aún se está evaluando.
