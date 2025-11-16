ALERTA consumidores: EE. UU. ELIMINA aranceles a carne, café y frutas ante fuerte presión por precios altos

El gobierno del presidente Donald Trump sorprendió este viernes al anunciar la eliminación de los aranceles aplicados a la carne de res, el café, las frutas tropicales y otros alimentos esenciales. La decisión llega en un momento de fuerte presión pública por el aumento persistente de los precios, un tema que dominó las recientes elecciones de medio término y que impulsó a los votantes a castigar a los republicanos en varios estados.

Durante su segundo mandato, Trump defendió los impuestos a las importaciones como una estrategia para impulsar la producción nacional y fortalecer la economía. Sin embargo, este retroceso marca un cambio significativo en su política comercial, especialmente considerando que muchos de estos bienes son parte fundamental del consumo cotidiano en Estados Unidos.

El gobierno elimina aranceles a alimentos clave para aliviar los precios.

Un viraje motivado por la inflación

Pese a que Trump ha insistido en que la inflación está bajo control, los precios elevados continúan afectando a los hogares. La carne de res con valores históricamente altos se convirtió en uno de los símbolos del malestar económico. Los demócratas aprovecharon el anuncio para señalar que la Casa Blanca está reconociendo, indirectamente, el impacto real que han tenido los aranceles en el costo de vida.

Líderes de la oposición argumentaron que la medida intenta responder al descontento expresado en las urnas y aliviar la presión que sienten los consumidores en supermercados y mercados locales.

Alimentos sin producción local y presión del sector

La orden ejecutiva firmada por Trump también elimina los aranceles sobre productos como té, jugo de frutas, cacao, plátanos, especias, tomates y ciertos fertilizantes. Muchos de estos alimentos no se producen en Estados Unidos, lo que hacía que los aranceles tuvieran poco efecto en la industria nacional, pero sí impactaran los precios finales para los consumidores.

La Asociación de la Industria Alimentaria celebró el anuncio y aseguró que la retirada de estos cargos puede ayudar a estabilizar la cadena de suministro y reducir los costos al consumidor en los próximos meses.

Nuevos acuerdos comerciales detrás del anuncio

La Casa Blanca explicó que algunas de las tarifas impuestas meses atrás dejaron de ser necesarias debido a acuerdos comerciales alcanzados recientemente con países como Ecuador, Guatemala, El Salvador y Argentina. Estos pactos buscan abrir mercados a productos estadounidenses y, al mismo tiempo, facilitar la llegada de alimentos producidos en esos países.

En una entrevista transmitida a principios de semana, Trump ya había sugerido que su administración evaluaba reducir los aranceles a productos populares como el café, anticipando parte de la medida finalmente anunciada este viernes.