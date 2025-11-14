PELIGRO para inmigrantes: Trump dará ciudadanía exprés solo a quienes tengan estos apellidos "privilegiados"

La administración del presidente Donald Trump impulsa una controvertida política que plantea un acceso acelerado a la ciudadanía estadounidense para inmigrantes capaces de demostrar vínculos familiares con apellidos considerados parte del “patrimonio histórico” del país. La propuesta, discutida por asesores de la Casa Blanca, introduce un mecanismo que reconoce el linaje como un factor clave dentro del proceso de naturalización.

Según fuentes oficiales, la medida pretende destacar el aporte de familias cuyo apellido ha figurado en documentos, censos y registros comunitarios desde hace más de un siglo. De aprobarse, permitiría que ciertos solicitantes accedan a una vía rápida siempre que acrediten su conexión con antepasados estadounidenses mediante certificaciones genealógicas verificables.

La propuesta genera dudas y temores entre comunidades inmigrantes.

¿Quiénes podrían calificar bajo esta iniciativa?

El plan contempla un listado preliminar de apellidos con presencia histórica en distintos estados, especialmente aquellos que formaron parte de comunidades pioneras o migraciones tempranas. Entre los nombres mencionados por asesores figuran:

Anderson

Brown

Davis

Johnson

Jones

Miller

Smith

Wilson

Estos apellidos servirían como criterio inicial para evaluar la elegibilidad, aunque la propuesta advierte que la aprobación final dependerá de la capacidad del solicitante para demostrar documentalmente su vínculo directo con antepasados estadounidenses.

Requisitos generales que se mantienen vigentes

A pesar de que el mecanismo promete un proceso más ágil, USCIS mantiene la mayoría de los requisitos tradicionales para obtener la ciudadanía. Entre ellos:

Ser mayor de 18 años.

Haber residido legal y de forma continua en Estados Unidos.

Contar con conocimientos básicos de inglés.

Presentar el Formulario N-400 correctamente.

Aprobar el examen de civismo e historia.

Demostrar buena conducta moral y capacidad de integrarse a la comunidad.

El gobierno argumenta que la iniciativa busca reforzar el sentido de identidad histórica y agilizar casos en los que los lazos familiares pueden ser verificados, aunque especialistas legales advierten que aún se desconocen los criterios técnicos y el alcance real de esta vía de naturalización.