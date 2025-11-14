- Hoy:
- Partidos de hoy
- Corea del Sur vs Bolivia
- Angola vs Argentina
- Venezuela vs Australia
- Selección peruana
- Tabla Liga 1
- Universitario
- Alianza Lima
- Sporting Cristal
- Tabla Liga de Vóley
- Feriados
PELIGRO para inmigrantes: Trump dará ciudadanía exprés solo a quienes tengan estos apellidos "privilegiados"
Trump activará un plan que facilitaría la ciudadanía a personas con apellidos históricos vinculados al linaje estadounidense.
La administración del presidente Donald Trump impulsa una controvertida política que plantea un acceso acelerado a la ciudadanía estadounidense para inmigrantes capaces de demostrar vínculos familiares con apellidos considerados parte del “patrimonio histórico” del país. La propuesta, discutida por asesores de la Casa Blanca, introduce un mecanismo que reconoce el linaje como un factor clave dentro del proceso de naturalización.
PUEDES VER: Este es el supermercado de Nueva York que DERROTA a Walmart y Costco con las mejores OFERTAS de locura
Según fuentes oficiales, la medida pretende destacar el aporte de familias cuyo apellido ha figurado en documentos, censos y registros comunitarios desde hace más de un siglo. De aprobarse, permitiría que ciertos solicitantes accedan a una vía rápida siempre que acrediten su conexión con antepasados estadounidenses mediante certificaciones genealógicas verificables.
La propuesta genera dudas y temores entre comunidades inmigrantes.
¿Quiénes podrían calificar bajo esta iniciativa?
El plan contempla un listado preliminar de apellidos con presencia histórica en distintos estados, especialmente aquellos que formaron parte de comunidades pioneras o migraciones tempranas. Entre los nombres mencionados por asesores figuran:
- Anderson
- Brown
- Davis
- Johnson
- Jones
- Miller
- Smith
- Wilson
Estos apellidos servirían como criterio inicial para evaluar la elegibilidad, aunque la propuesta advierte que la aprobación final dependerá de la capacidad del solicitante para demostrar documentalmente su vínculo directo con antepasados estadounidenses.
Requisitos generales que se mantienen vigentes
A pesar de que el mecanismo promete un proceso más ágil, USCIS mantiene la mayoría de los requisitos tradicionales para obtener la ciudadanía. Entre ellos:
- Ser mayor de 18 años.
- Haber residido legal y de forma continua en Estados Unidos.
- Contar con conocimientos básicos de inglés.
- Presentar el Formulario N-400 correctamente.
- Aprobar el examen de civismo e historia.
- Demostrar buena conducta moral y capacidad de integrarse a la comunidad.
El gobierno argumenta que la iniciativa busca reforzar el sentido de identidad histórica y agilizar casos en los que los lazos familiares pueden ser verificados, aunque especialistas legales advierten que aún se desconocen los criterios técnicos y el alcance real de esta vía de naturalización.
- 1
MUCHA ATENCIÓN en Walmart: reportan que una mujer apuntó con un arma a personas en el estacionamiento
- 2
MUCHA ATENCIÓN, inmigrantes en EE. UU.: estas son las frases en español que te protegerán en una redada de ICE
- 3
ALERTA con el Departamento de Transporte de EE. UU.: a 17,000 inmigrantes se les revocará su licencia de conducir en este estado
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Perulandia
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa
PRECIOS/ 37.90